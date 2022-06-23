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Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donetsk-1797604153.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:52
2022-06-23T15:59
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.55 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Доломитному в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/sk-1797435367.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донбасс
15:52 23.06.2022 (обновлено: 15:59 23.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли два района Донецка

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.55 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Доломитному в ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецк (ДНР)Донбасс
 
 
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