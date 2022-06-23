https://ria.ru/20220623/donetsk-1797604153.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:52

2022-06-23T15:52

2022-06-23T15:59

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив 15 снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 15 снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.55 выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Доломитному в ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/sk-1797435367.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донбасс