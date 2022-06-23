https://ria.ru/20220623/donetsk-1797466001.html
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:10
2022-06-23T09:10
2022-06-23T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
украина
россия
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 (совпадает с мск) обстреляли Донецк, выпущено 4 снаряда калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 8.40 - н.п. Пески - г. Донецк: выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html
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в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, россия
Украинские войска выпустили по Донецку четыре снаряда
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибра 122 миллиметра