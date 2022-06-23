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Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797632194.html
Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком
Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком - РИА Новости, 23.06.2022
Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком
Представители Общероссийского народного фронта и журналисты попали под минометный обстрел под Северодонецком, сообщает пресс-служба ОНФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:59
2022-06-23T17:29
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта и журналисты попали под минометный обстрел под Северодонецком, сообщает пресс-служба ОНФ."Вручая приобретенные в рамках проекта "Все для победы" вещи бойцам на передовой под Северодонецком, представители народного фронта и журналисты попали под минометный обстрел", - говорится в сообщении.По словам руководителя представительства ОНФ в ЛНР Анны Еременко, обстрел произошел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР груза, собранного корреспондентом "Комсомольской правды"."Во время непосредственной передачи груза, собранного Александром Коцем для артиллерийского дивизиона начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручен. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск", - рассказала Еременко, которую цитирует пресс-служба движения.
https://ria.ru/20220613/donetsk-1795066417.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/devochka-1793852220.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, общероссийский народный фронт
16:59 23.06.2022 (обновлено: 17:29 23.06.2022)
 
Представители ОНФ и журналисты попали под обстрел под Северодонецком

Представители ОНФ и журналисты попали под минометный обстрел под Северодонецком

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитая гусеницами танков проезжая часть дороги в Северодонецке
Разбитая гусеницами танков проезжая часть дороги в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитая гусеницами танков проезжая часть дороги в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта и журналисты попали под минометный обстрел под Северодонецком, сообщает пресс-служба ОНФ.
"Вручая приобретенные в рамках проекта "Все для победы" вещи бойцам на передовой под Северодонецком, представители народного фронта и журналисты попали под минометный обстрел", - говорится в сообщении.
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По словам руководителя представительства ОНФ в ЛНР Анны Еременко, обстрел произошел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР груза, собранного корреспондентом "Комсомольской правды".
"Во время непосредственной передачи груза, собранного Александром Коцем для артиллерийского дивизиона начался минометный обстрел. Все успели забежать в укрытие. Пострадавших нет. Груз вручен. В настоящее время мы возвращаемся в Луганск", - рассказала Еременко, которую цитирует пресс-служба движения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронт
 
 
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