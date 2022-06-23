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Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797585900.html
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен - РИА Новости, 23.06.2022
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен
Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:47
2022-06-23T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
украина
первомайск
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен, заявил в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть - ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24".По его словам, там находится около 1,5 - 2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в "полном котле", причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.
https://ria.ru/20220623/donbass-1797589142.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, украина, первомайск
14:47 23.06.2022 (обновлено: 15:02 23.06.2022)
 
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен, заявил в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть - ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24".
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По его словам, там находится около 1,5 - 2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.
Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в "полном котле", причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.
Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.
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14:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникУкраинаПервомайск
 
 
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