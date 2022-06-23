https://ria.ru/20220623/donbass-1797585900.html
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен - РИА Новости, 23.06.2022
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен
Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:47
2022-06-23T14:47
2022-06-23T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
родион мирошник
украина
первомайск
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен, заявил в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть - ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24".По его словам, там находится около 1,5 - 2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в "полном котле", причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.
https://ria.ru/20220623/donbass-1797589142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, родион мирошник, украина, первомайск
14:47 23.06.2022 (обновлено: 15:02 23.06.2022)
Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен
Посол ЛНР Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен