https://ria.ru/20220623/donbass-1797585900.html

Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен - РИА Новости, 23.06.2022

Мирошник заявил, что ВСУ в Горском и Золотом хотят сдаться в плен

Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:47

2022-06-23T14:47

2022-06-23T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

родион мирошник

украина

первомайск

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинские боевики в районах городов Горское и Золотое в Луганской Народной республике уже подают сигналы о том, что готовы сдаваться союзным войскам в плен, заявил в четверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник."Сейчас есть сообщения, я не могу подтвердить точные цифры, но (есть - ред.) сообщения о том, что бойцы вооруженных формирований Украины уже подают сигналы, и есть определенное количество, которые готовы складывать оружие, потому что понимают бесперспективность сопротивления", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия 24".По его словам, там находится около 1,5 - 2 тысяч украинских боевиков, они рассредоточены по Горскому и Золотому.Он подчеркнул, что украинские войска в Горском и Золотом оказались в "полном котле", причем в данном районе была сосредоточена достаточно серьезная техника, из которой активно били по территориям ЛНР и до начала эскалации, и после нее.Горское - населенный пункт, из которого, по сообщениям Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинские боевики неоднократно обстреливали освобожденные союзными войсками города в ЛНР: Первомайск, Золотое-5, Стаханов.

https://ria.ru/20220623/donbass-1797589142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, родион мирошник, украина, первомайск