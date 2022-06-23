https://ria.ru/20220623/donbass-1797585090.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:45
2022-06-23T14:45
2022-06-23T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в четверг в 11.10 мск украинские войска выпустили 8 снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220623/vsu-1797535082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
14:45 23.06.2022 (обновлено: 14:52 23.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по Пантелеймоновке