https://ria.ru/20220623/donbass-1797585090.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:45

2022-06-23T14:45

2022-06-23T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в четверг в 11.10 мск украинские войска выпустили 8 снарядов калибром 152 мм по Пантелеймоновке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.30 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/vsu-1797535082.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина