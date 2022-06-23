https://ria.ru/20220623/dodon-1797592268.html

Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом

Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом - РИА Новости, 23.06.2022

Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:10

2022-06-23T15:10

2022-06-23T15:10

в мире

майя санду

наталья гаврилица

молдавия

украина

газпром

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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания что-то скрыть, поскольку так часто его вводить можно только в сумасшедшем доме.Парламент Молдавии на заседании в четверг принял решение о продлении режима ЧП из-за ситуации на Украине еще на 45 дней, начиная с 24 июня."Режим ЧП так часто возможен только в сумасшедшем доме. Как можно так часто его вводить? Я сейчас обращаюсь к правящей партии – у вас парламентское большинство, есть 63 депутата, вы можете собраться в любой момент хоть в кабинете у (президента) Майи Санду, вы можете проводить заседания как положено, а режим ЧП вводят, чтобы что-то скрыть", - заявил Додон.По его мнению, подобное поведение властей не является нормальным. Экс-президент уверен, что правительству придется отвечать за все принятые в условиях ЧП решения и за "разбазаривание бюджета".Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит возможность и дальше принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.Оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты Блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.

https://ria.ru/20220623/moldaviya-1797548461.html

https://ria.ru/20220621/dodon-1797097002.html

молдавия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, украина, газпром