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Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом - РИА Новости, 23.06.2022
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Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом
Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом - РИА Новости, 23.06.2022
Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:10
2022-06-23T15:10
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания что-то скрыть, поскольку так часто его вводить можно только в сумасшедшем доме.Парламент Молдавии на заседании в четверг принял решение о продлении режима ЧП из-за ситуации на Украине еще на 45 дней, начиная с 24 июня."Режим ЧП так часто возможен только в сумасшедшем доме. Как можно так часто его вводить? Я сейчас обращаюсь к правящей партии – у вас парламентское большинство, есть 63 депутата, вы можете собраться в любой момент хоть в кабинете у (президента) Майи Санду, вы можете проводить заседания как положено, а режим ЧП вводят, чтобы что-то скрыть", - заявил Додон.По его мнению, подобное поведение властей не является нормальным. Экс-президент уверен, что правительству придется отвечать за все принятые в условиях ЧП решения и за "разбазаривание бюджета".Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит возможность и дальше принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.Оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты Блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, молдавия, украина, газпром
15:10 23.06.2022
 
Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом

Экс-президент Молдавии Додон назвал продление режима ЧП сумасшедшим домом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания что-то скрыть, поскольку так часто его вводить можно только в сумасшедшем доме.
Парламент Молдавии на заседании в четверг принял решение о продлении режима ЧП из-за ситуации на Украине еще на 45 дней, начиная с 24 июня.
Пассажиры на территории аэропорта Кишинева
13:09Специальная военная операция на Украине
Парламент Молдавии продлил режим ЧП из-за ситуации на Украине
"Режим ЧП так часто возможен только в сумасшедшем доме. Как можно так часто его вводить? Я сейчас обращаюсь к правящей партии – у вас парламентское большинство, есть 63 депутата, вы можете собраться в любой момент хоть в кабинете у (президента) Майи Санду, вы можете проводить заседания как положено, а режим ЧП вводят, чтобы что-то скрыть", - заявил Додон.
По его мнению, подобное поведение властей не является нормальным. Экс-президент уверен, что правительству придется отвечать за все принятые в условиях ЧП решения и за "разбазаривание бюджета".
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит возможность и дальше принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.
Оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты Блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.
Игорь Додон явился в прокуратуру для дачи показаний - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Додон уверен, что люди выйдут на антиправительственные протесты
 
В миреМайя СандуНаталья ГаврилицаМолдавияУкраинаГазпром
 
 
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