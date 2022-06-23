Додон назвал продление режима ЧП в Молдавии сумасшедшим домом
Экс-президент Молдавии Додон назвал продление режима ЧП сумасшедшим домом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил РИА Новости, что правящая партия "Действие и солидарность" приняла решение о продлении режима ЧП в стране из желания что-то скрыть, поскольку так часто его вводить можно только в сумасшедшем доме.
"Режим ЧП так часто возможен только в сумасшедшем доме. Как можно так часто его вводить? Я сейчас обращаюсь к правящей партии – у вас парламентское большинство, есть 63 депутата, вы можете собраться в любой момент хоть в кабинете у (президента) Майи Санду, вы можете проводить заседания как положено, а режим ЧП вводят, чтобы что-то скрыть", - заявил Додон.
По его мнению, подобное поведение властей не является нормальным. Экс-президент уверен, что правительству придется отвечать за все принятые в условиях ЧП решения и за "разбазаривание бюджета".
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица, которая обратилась к парламенту с просьбой о продлении режима ЧП, отметила, что комиссия по чрезвычайным ситуациям получит возможность и дальше принимать экстренные решения в условиях необходимости. Глава кабмина считает, что подобный подход уже оправдал себя, когда властям пришлось справляться с большим потоком беженцев с Украины. Кроме того, премьер объяснила необходимость введения чрезвычайного положения энергетическим кризисом, поскольку страна должна ежемесячно договариваться о получении электроэнергии и искать запасные пути поставок газа на случай, если "Газпром" их остановит.
Оппозиция выступила категорически против подобного решения. Депутаты Блока коммунистов и социалистов заявили, что режим ЧП нужен властям, поскольку они опасаются массовых протестов недовольных граждан.