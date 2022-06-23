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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/dnr-1797465748.html
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 284 боеприпаса, погибли два человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:10
2022-06-23T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 284 боеприпаса, погибли два человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: девушки 2001 г.р. и младенца 2022 г.р. в поселке Ровнополь Волновахского района (ранее освобожденная территория). Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка и Макеевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, украинские войска выпустили по территории республики "284 единицы различных боеприпасов".Отмечается, что были повреждены 52 домостроения в Киевском районе Донецка, Горловке и Макеевке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:10 23.06.2022 (обновлено: 09:21 23.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР

ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике 284 боеприпаса, погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли ДНР, выпустив 284 боеприпаса, погибли два человека, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц: девушки 2001 г.р. и младенца 2022 г.р. в поселке Ровнополь Волновахского района (ранее освобожденная территория). Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка и Макеевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, украинские войска выпустили по территории республики "284 единицы различных боеприпасов".
Отмечается, что были повреждены 52 домостроения в Киевском районе Донецка, Горловке и Макеевке, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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