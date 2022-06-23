https://ria.ru/20220623/demokratizatsiya-1797710825.html

Лавров убежден, что Россия добьется демократизации международных отношений

Лавров убежден, что Россия добьется демократизации международных отношений - РИА Новости, 23.06.2022

Лавров убежден, что Россия добьется демократизации международных отношений

Россия будет добиваться демократизации международных отношений, прежде всего, на основе принципов Устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:00

2022-06-23T23:00

2022-06-23T23:00

сергей лавров

россия

белоруссия

оон

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия будет добиваться демократизации международных отношений, прежде всего, на основе принципов Устава ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он отметил, что история последних лет хорошо известна."С начала 2000-х гг. был взят курс на возвращение к национальной идентичности, религиозным, культурным, семейным традициям и ценностям. С тех пор началось движение Запада по мобилизации сил и средств на подавление инакомыслия. 2007 год – Мюнхенская речь Президента В.В. Путина. Всем тем, кто имел уши, дали возможность услышать. Большинство, видимо не услышали", - добавил министр.По его словам, те, кто смог это сделать, решили, что "непокорных" нужно воспитывать. "Дальше создавались угрозы на границах России и Белоруссии как нашего ближайшего соседа и союзника. Остальное видели. Ясно, что эти расчеты обречены на провал", - сказал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220520/zapad-1789771454.html

россия

белоруссия

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сергей лавров, россия, белоруссия, оон