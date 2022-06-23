https://ria.ru/20220623/cherepakhi-1798759374.html

Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы

Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.06.2022

Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы

Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-23T19:16

2022-06-23T19:16

2022-06-28T16:16

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На природных территориях показались болотные черепахи. Они включены в надзорный список Красной книги Москвы и находятся под охраной. Первые в этом году фото медлительных рептилий с пятнистой мордочкой сделали сотрудники природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино"", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что пресноводные черепахи зимуют на дне водоема, зарываясь в ил. Как и другие пресмыкающиеся, они холоднокровные животные, поэтому вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев и часами греются на солнце. В этот момент их легко сфотографировать.Сообщается, что в разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Москворецкий", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", в поймах рек Яузы и Чермянки, Строгинской пойме, памятнике природы "Серебряный бор".

https://ria.ru/20220617/triton-1796726628.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва