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Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.06.2022
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Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 28.06.2022
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-23T19:16
2022-06-28T16:16
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."На природных территориях показались болотные черепахи. Они включены в надзорный список Красной книги Москвы и находятся под охраной. Первые в этом году фото медлительных рептилий с пятнистой мордочкой сделали сотрудники природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино"", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что пресноводные черепахи зимуют на дне водоема, зарываясь в ил. Как и другие пресмыкающиеся, они холоднокровные животные, поэтому вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев и часами греются на солнце. В этот момент их легко сфотографировать.Сообщается, что в разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Москворецкий", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", в поймах рек Яузы и Чермянки, Строгинской пойме, памятнике природы "Серебряный бор".
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городское хозяйство москвы, москва
19:16 23.06.2022 (обновлено: 16:16 28.06.2022)
 

Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыБолотные черепахи появились на природных территориях Москвы
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"На природных территориях показались болотные черепахи. Они включены в надзорный список Красной книги Москвы и находятся под охраной. Первые в этом году фото медлительных рептилий с пятнистой мордочкой сделали сотрудники природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино"", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что пресноводные черепахи зимуют на дне водоема, зарываясь в ил. Как и другие пресмыкающиеся, они холоднокровные животные, поэтому вылезают на берег, а чаще забираются на стволы растущих у воды деревьев и часами греются на солнце. В этот момент их легко сфотографировать.
Сообщается, что в разные годы болотных черепах видели в природно-исторических парках "Измайлово", "Тушинский", "Москворецкий", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", в поймах рек Яузы и Чермянки, Строгинской пойме, памятнике природы "Серебряный бор".
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