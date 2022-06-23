https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797660061.html

Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей

Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022

Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей

Доходы бюджета Белгородской области за 2021 год составили почти 159 миллиардов рублей, превысив расходы на 33 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:03

2022-06-23T18:03

2022-06-23T18:05

белгородская область

экономика

белгородская областная дума

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Белгородской области за 2021 год составили почти 159 миллиардов рублей, превысив расходы на 33 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.Исполнение бюджета региона за 2021 год рассмотрели 23 июня депутаты Белгородской областной думы на очередном заседании."Доходы региональной казны в прошлом году составили 158,7 миллиарда рублей, расходы – 125,7 миллиарда рублей, профицит – 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отмечает заксобрание, исполнение бюджета шло на основании 17 государственных программ. Наибольший объем финансирования в сумме 91,3 миллиарда рублей (72,6% всех расходов) был направлен на пять госпрограмм: развитие образования (26 миллиардов рублей), развитие здравоохранения (25,8 миллиарда рублей), совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети (15,2 миллиарда рублей), социальная поддержка граждан (14,7 миллиарда рублей) и обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей региона (9,4 миллиарда рублей)."Хотелось бы отметить превышение дохода от плана почти на 2% и сокращение долга примерно на 7 миллиардов рублей. Эти основные параметры создают устойчивость областного бюджета. Также важно сохранение социальной направленности бюджетных проектов в тех объёмах, в которых они были приняты", - рассказал председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и земельным отношениям Михаил Савченко.

https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795752213.html

https://ria.ru/20220623/granty-1797624477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, белгородская областная дума, белгородская область