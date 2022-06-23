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Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей
Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022
Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей
Доходы бюджета Белгородской области за 2021 год составили почти 159 миллиардов рублей, превысив расходы на 33 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:03
2022-06-23T18:03
2022-06-23T18:05
белгородская область
экономика
белгородская областная дума
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Белгородской области за 2021 год составили почти 159 миллиардов рублей, превысив расходы на 33 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.Исполнение бюджета региона за 2021 год рассмотрели 23 июня депутаты Белгородской областной думы на очередном заседании."Доходы региональной казны в прошлом году составили 158,7 миллиарда рублей, расходы – 125,7 миллиарда рублей, профицит – 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Как отмечает заксобрание, исполнение бюджета шло на основании 17 государственных программ. Наибольший объем финансирования в сумме 91,3 миллиарда рублей (72,6% всех расходов) был направлен на пять госпрограмм: развитие образования (26 миллиардов рублей), развитие здравоохранения (25,8 миллиарда рублей), совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети (15,2 миллиарда рублей), социальная поддержка граждан (14,7 миллиарда рублей) и обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей региона (9,4 миллиарда рублей)."Хотелось бы отметить превышение дохода от плана почти на 2% и сокращение долга примерно на 7 миллиардов рублей. Эти основные параметры создают устойчивость областного бюджета. Также важно сохранение социальной направленности бюджетных проектов в тех объёмах, в которых они были приняты", - рассказал председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и земельным отношениям Михаил Савченко.
https://ria.ru/20220616/ipoteka-1795752213.html
https://ria.ru/20220623/granty-1797624477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, белгородская областная дума, белгородская область
18:03 23.06.2022 (обновлено: 18:05 23.06.2022)
Бюджет Белгородской области исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей
Бюджет Белгородской области 2021 года исполнен с профицитом 33 миллиарда рублей
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Белгородской области за 2021 год составили почти 159 миллиардов рублей, превысив расходы на 33 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Исполнение бюджета региона за 2021 год рассмотрели 23 июня депутаты Белгородской областной думы
на очередном заседании.
"Доходы региональной казны в прошлом году составили 158,7 миллиарда рублей, расходы – 125,7 миллиарда рублей, профицит – 33 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Как отмечает заксобрание, исполнение бюджета шло на основании 17 государственных программ. Наибольший объем финансирования в сумме 91,3 миллиарда рублей (72,6% всех расходов) был направлен на пять госпрограмм: развитие образования (26 миллиардов рублей), развитие здравоохранения (25,8 миллиарда рублей), совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети (15,2 миллиарда рублей), социальная поддержка граждан (14,7 миллиарда рублей) и обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей региона (9,4 миллиарда рублей).
"Хотелось бы отметить превышение дохода от плана почти на 2% и сокращение долга примерно на 7 миллиардов рублей. Эти основные параметры создают устойчивость областного бюджета. Также важно сохранение социальной направленности бюджетных проектов в тех объёмах, в которых они были приняты", - рассказал председатель комитета облдумы по бюджету, финансам и земельным отношениям Михаил Савченко.
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