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Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом - РИА Новости, 23.06.2022
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Воронежская область
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Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом
Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом - РИА Новости, 23.06.2022
Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом
Доходы бюджета Воронежской области за 2021 год превысили расходы на 19,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:52
2022-06-23T11:52
воронежская область
экономика
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Воронежской области за 2021 год превысили расходы на 19,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.В ходе состоявшегося 23 июня заседания депутаты в двух чтениях приняли законы "Об исполнении бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2021 год"."В 2021 году доходы областного бюджета составили 163,9 миллиарда рублей, или 113,9% к уровню 2020 года. Прирост обеспечен по всем бюджетообразующим налогам. Расходы составили 144,7 миллиарда рублей, бюджет исполнен с профицитом в объеме 19,2 миллиарда рублей", - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Как отмечает заксобрание, объем государственного долга региона за 2021 год снизился на 876,3 миллиона рублей."В 2021 году в доходная часть бюджета ТФОМС Воронежской области в целом исполнена на 104,8% и составляет 35 миллиарда 42 миллиона 168 тысяч рублей. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 17,5%", - информирует заксобрание.Расходная часть бюджета фонда ОМС, по данным областной думы, за 2021 год составила 34,798 миллиарда рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 16,3%. Как отмечает заксобрание, для поддержания устойчивого финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе расходов бюджета фонда сформирован нормированный страховой запас в размере почти 2,638 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797512783.html
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экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума
11:52 23.06.2022
 
Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом 19,2 миллиарда рублей

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Воронежской области за 2021 год превысили расходы на 19,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.
В ходе состоявшегося 23 июня заседания депутаты в двух чтениях приняли законы "Об исполнении бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2021 год".
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
11:47Воронежская область
Доходы бюджета Воронежской области увеличены на 1,6 миллиарда рублей
"В 2021 году доходы областного бюджета составили 163,9 миллиарда рублей, или 113,9% к уровню 2020 года. Прирост обеспечен по всем бюджетообразующим налогам. Расходы составили 144,7 миллиарда рублей, бюджет исполнен с профицитом в объеме 19,2 миллиарда рублей", - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Как отмечает заксобрание, объем государственного долга региона за 2021 год снизился на 876,3 миллиона рублей.
"В 2021 году в доходная часть бюджета ТФОМС Воронежской области в целом исполнена на 104,8% и составляет 35 миллиарда 42 миллиона 168 тысяч рублей. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 17,5%", - информирует заксобрание.
Расходная часть бюджета фонда ОМС, по данным областной думы, за 2021 год составила 34,798 миллиарда рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 16,3%. Как отмечает заксобрание, для поддержания устойчивого финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе расходов бюджета фонда сформирован нормированный страховой запас в размере почти 2,638 миллиарда рублей.
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Воронежская областьЭкономикаВладимир НетесовВоронежская областьВоронежская областная Дума
 
 
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