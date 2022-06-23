https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797517451.html

Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом - РИА Новости, 23.06.2022

Бюджет Воронежской области 2021 года исполнен с профицитом

Доходы бюджета Воронежской области за 2021 год превысили расходы на 19,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:52

2022-06-23T11:52

2022-06-23T11:52

воронежская область

экономика

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797509935_0:125:2403:1477_1920x0_80_0_0_80f2f65252ecc45a39ba1f5717f1f98d.jpg

ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Воронежской области за 2021 год превысили расходы на 19,2 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.В ходе состоявшегося 23 июня заседания депутаты в двух чтениях приняли законы "Об исполнении бюджета за 2021 год" и "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области за 2021 год"."В 2021 году доходы областного бюджета составили 163,9 миллиарда рублей, или 113,9% к уровню 2020 года. Прирост обеспечен по всем бюджетообразующим налогам. Расходы составили 144,7 миллиарда рублей, бюджет исполнен с профицитом в объеме 19,2 миллиарда рублей", - сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Как отмечает заксобрание, объем государственного долга региона за 2021 год снизился на 876,3 миллиона рублей."В 2021 году в доходная часть бюджета ТФОМС Воронежской области в целом исполнена на 104,8% и составляет 35 миллиарда 42 миллиона 168 тысяч рублей. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 17,5%", - информирует заксобрание.Расходная часть бюджета фонда ОМС, по данным областной думы, за 2021 год составила 34,798 миллиарда рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных назначений. По сравнению с 2020 годом расходы увеличились на 16,3%. Как отмечает заксобрание, для поддержания устойчивого финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе расходов бюджета фонда сформирован нормированный страховой запас в размере почти 2,638 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797512783.html

https://ria.ru/20220608/voronezh-1794039523.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума