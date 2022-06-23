Доходы бюджета Воронежской области увеличены на 1,6 миллиарда рублей
Доходы бюджета Воронежской области 2022 года увеличены на 1,6 миллиарда рублей
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Воронежской области 2022 года увеличены на 1,6 миллиарда рублей и составят 150,9 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона были приняты 23 июня на очередном заседании регионального парламента. Как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, изменения связаны с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами.
"Средства направляются, в том числе, на осуществление выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет, инициированные президентом Владимиром Путиным, обеспечение новых региональных мер соцподдержки для ряда категорий граждан, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и закупку медицинских изделий и лекарств, мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции", - пояснил Нетёсов.
Также, по его словам, за счет дополнительных средств будет проведен ремонт спортивных объектов и приобретение для них оборудования. Кроме того, деньги пойдут на модернизацию дорожной сети региона, поддержку промышленных предприятий и многие другие программы, направленные на продолжение социально-экономического развития области.
"Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются на 1,6 миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составляют 150,9 миллиарда. Расходы бюджета на 2022 год в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют 173,6 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета не изменяется", - отмечает областная дума.