https://ria.ru/20220623/byudzhet-1797512783.html

Доходы бюджета Воронежской области увеличены на 1,6 миллиарда рублей

Доходы бюджета Воронежской области увеличены на 1,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022

Доходы бюджета Воронежской области увеличены на 1,6 миллиарда рублей

Доходы бюджета Воронежской области 2022 года увеличены на 1,6 миллиарда рублей и составят 150,9 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:47

2022-06-23T11:47

2022-06-23T11:47

воронежская область

экономика

владимир нетесов

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воронежская областная дума

воронежская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 23 июн - РИА Новости. Доходы бюджета Воронежской области 2022 года увеличены на 1,6 миллиарда рублей и составят 150,9 миллиарда рублей, сообщает в четверг заксобрание.Соответствующие изменения в главный финансовый документ региона были приняты 23 июня на очередном заседании регионального парламента. Как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, изменения связаны с уточнением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением средств между департаментами."Средства направляются, в том числе, на осуществление выплат на детей в возрасте от восьми до 17 лет, инициированные президентом Владимиром Путиным, обеспечение новых региональных мер соцподдержки для ряда категорий граждан, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и закупку медицинских изделий и лекарств, мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции", - пояснил Нетёсов.Также, по его словам, за счет дополнительных средств будет проведен ремонт спортивных объектов и приобретение для них оборудования. Кроме того, деньги пойдут на модернизацию дорожной сети региона, поддержку промышленных предприятий и многие другие программы, направленные на продолжение социально-экономического развития области."Доходы областного бюджета в 2022 году в целом увеличиваются на 1,6 миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составляют 150,9 миллиарда. Расходы бюджета на 2022 год в целом увеличиваются на аналогичную сумму и составляют 173,6 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета не изменяется", - отмечает областная дума.

https://ria.ru/20220608/voronezh-1794039523.html

https://ria.ru/20220526/prioritety-1790833327.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, владимир нетесов, владимир путин, воронежская областная дума, воронежская область, россия