https://ria.ru/20220623/burbulis-1797575356.html
Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.06.2022
Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
Похороны экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
2022-06-23T14:13
политика
рсфср
ссср
россия
геннадий бурбулис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797551776_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_71f87ce27249b2d9c4cf013e8ab4f060.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похороны экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни. Родные доставили его тело в Россию.Как передает корреспондент РИА Новости, гроб подвезли на машине к месту погребения, где все желающие еще раз смогли проститься с ним, прозвучала траурная музыка. После погребения к могиле политика возложили венки и цветы.Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
https://ria.ru/20220619/burbulis-1796625078.html
рсфср
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797551776_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c534384324b0ecba0f943046fd538a08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, рсфср, ссср, россия, геннадий бурбулис
Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
Экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похороны экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни. Родные доставили его тело в Россию.
Как передает корреспондент РИА Новости, гроб подвезли на машине к месту погребения, где все желающие еще раз смогли проститься с ним, прозвучала траурная музыка. После погребения к могиле политика возложили венки и цветы.
Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина
. Занимал должность госсекретаря РСФСР
. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР
, и подписал его от имени России
вместе с Ельциным.