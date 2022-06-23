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Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.06.2022

Бурбулиса похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

Похороны экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:13

2022-06-23T14:13

политика

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ссср

россия

геннадий бурбулис

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Похороны экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса, скончавшегося в Баку, прошли на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни. Родные доставили его тело в Россию.Как передает корреспондент РИА Новости, гроб подвезли на машине к месту погребения, где все желающие еще раз смогли проститься с ним, прозвучала траурная музыка. После погребения к могиле политика возложили венки и цветы.Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.

https://ria.ru/20220619/burbulis-1796625078.html

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Кирилл Волков

политика, рсфср, ссср, россия, геннадий бурбулис