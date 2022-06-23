https://ria.ru/20220623/briks-1797664200.html

БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями

БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2022

БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями

БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:15

2022-06-23T18:15

2022-06-23T18:15

брикс

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150208/49/1502084968_0:213:3261:2047_1920x0_80_0_0_6448ee7d6227bdd14f664e7c64c6c99e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы призываем к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), и сохранению их целостности и эффективности для поддержания глобальной стабильности, международного мира и безопасности. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе посредством принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220602/razoruzhenie-1792760949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, вооружения