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БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2022
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БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями
БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2022
БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями
БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:15
2022-06-23T18:15
брикс
вооружения
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы призываем к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), и сохранению их целостности и эффективности для поддержания глобальной стабильности, международного мира и безопасности. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе посредством принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм", - говорится в сообщении.
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брикс, вооружения
18:15 23.06.2022
 
БРИКС призывает укреплять систему договоров по контролю над вооружениями

БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров в области контроля над вооружениями

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС призывает продолжать укреплять систему договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"Мы призываем к укреплению системы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, включая Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО), и сохранению их целостности и эффективности для поддержания глобальной стабильности, международного мира и безопасности. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, в том числе посредством принятия юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм", - говорится в сообщении.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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