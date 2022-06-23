https://ria.ru/20220623/briks-1797655817.html

В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике

В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике - РИА Новости, 23.06.2022

В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике

Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике, преодолевая негативные вторичные политические факторы, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:47

2022-06-23T17:47

2022-06-23T17:47

брикс

большая двадцатка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:58:1976:1169_1920x0_80_0_0_df40b43242346c197b7ecbd405d52396.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике, преодолевая негативные вторичные политические факторы, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подчеркиваем, что глобальное экономическое управление имеет важнейшее значение для стран в целях обеспечения их устойчивого развития, и напоминаем о поддержке расширения и укрепления участия развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в процессах принятия международных экономических решений и установления норм", - говорится в декларации.Страны БРИКС подтвердили поддержку ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении и подчеркнули, что G20 должна сохранить свою целостность и отвечать на текущие глобальные вызовы. Стороны призвали международное сообщество "укреплять партнерские отношения, подчеркивая при этом необходимость усиления координации макроэкономической политики для вывода мировой экономики из кризиса и формирования сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного постпандемийного восстановления экономики"."Мы призываем крупные развитые страны проводить ответственную экономическую политику, преодолевая негативные вторичные политические факторы, чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран", - подчеркивается в декларации."Мы призываем Деловой совет БРИКС укреплять сотрудничество, в том числе в области агробизнеса, авиации, ослабления государственного контроля, цифровой экономики, энергетики и "зеленой" экономики, финансовых услуг, инфраструктуры, производства и развития профессиональных навыков", - говорится в тексте декларации.Кроме того, лидеры БРИКС высоко оценили вклад и деятельность Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС в расширение торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС.

https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html

https://ria.ru/20220623/briks-1797654422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, большая двадцатка, в мире