https://ria.ru/20220623/briks-1797655817.html
В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике
В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике - РИА Новости, 23.06.2022
В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике
Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике, преодолевая негативные вторичные политические факторы, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
2022-06-23T17:47
брикс
большая двадцатка
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике, преодолевая негативные вторичные политические факторы, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подчеркиваем, что глобальное экономическое управление имеет важнейшее значение для стран в целях обеспечения их устойчивого развития, и напоминаем о поддержке расширения и укрепления участия развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в процессах принятия международных экономических решений и установления норм", - говорится в декларации.Страны БРИКС подтвердили поддержку ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении и подчеркнули, что G20 должна сохранить свою целостность и отвечать на текущие глобальные вызовы. Стороны призвали международное сообщество "укреплять партнерские отношения, подчеркивая при этом необходимость усиления координации макроэкономической политики для вывода мировой экономики из кризиса и формирования сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного постпандемийного восстановления экономики"."Мы призываем крупные развитые страны проводить ответственную экономическую политику, преодолевая негативные вторичные политические факторы, чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран", - подчеркивается в декларации."Мы призываем Деловой совет БРИКС укреплять сотрудничество, в том числе в области агробизнеса, авиации, ослабления государственного контроля, цифровой экономики, энергетики и "зеленой" экономики, финансовых услуг, инфраструктуры, производства и развития профессиональных навыков", - говорится в тексте декларации.Кроме того, лидеры БРИКС высоко оценили вклад и деятельность Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС в расширение торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС.
https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, большая двадцатка, в мире
В БРИКС призвали развитые страны к ответственной экономической политике
Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Страны БРИКС призвали крупные развитые страны к ответственной экономической политике, преодолевая негативные вторичные политические факторы, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля
.
"Мы подчеркиваем, что глобальное экономическое управление имеет важнейшее значение для стран в целях обеспечения их устойчивого развития, и напоминаем о поддержке расширения и укрепления участия развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в процессах принятия международных экономических решений и установления норм", - говорится в декларации.
Страны БРИКС
подтвердили поддержку ведущей роли G20
в глобальном экономическом управлении и подчеркнули, что G20 должна сохранить свою целостность и отвечать на текущие глобальные вызовы. Стороны призвали международное сообщество "укреплять партнерские отношения, подчеркивая при этом необходимость усиления координации макроэкономической политики для вывода мировой экономики из кризиса и формирования сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного постпандемийного восстановления экономики".
"Мы призываем крупные развитые страны проводить ответственную экономическую политику, преодолевая негативные вторичные политические факторы, чтобы избежать серьезных последствий для развивающихся стран", - подчеркивается в декларации.
"Мы призываем Деловой совет БРИКС укреплять сотрудничество, в том числе в области агробизнеса, авиации, ослабления государственного контроля, цифровой экономики, энергетики и "зеленой" экономики, финансовых услуг, инфраструктуры, производства и развития профессиональных навыков", - говорится в тексте декларации.
Кроме того, лидеры БРИКС высоко оценили вклад и деятельность Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС в расширение торгово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС.