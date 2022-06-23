https://ria.ru/20220623/briks-1797650984.html

БРИКС выступает за укрепление потенциала стран для реагирования на вызовы

БРИКС выступает за укрепление потенциала стран для реагирования на вызовы - РИА Новости, 23.06.2022

БРИКС выступает за укрепление потенциала стран для реагирования на вызовы

БРИКС выступает за укрепление потенциала стран и организаций для реагирования на вызовы, в том числе терроризм, отмывание денег, фейки, сообщается в декларации... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:34

2022-06-23T17:34

2022-06-23T17:34

технологии

брикс

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. БРИКС выступает за укрепление потенциала стран и организаций для реагирования на вызовы, в том числе терроризм, отмывание денег, фейки, сообщается в декларации по итогам саммита, размещенной на сайте Кремля."Укрепить потенциал как самих государств, так и международных организаций для более эффективного реагирования на новые и возникающие, традиционные и нетрадиционные вызовы, в том числе связанные с терроризмом, отмыванием денег, киберпространством, инфодемией и распространением недостоверной информации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

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технологии, брикс, россия