https://ria.ru/20220623/briks-1797648456.html
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах
Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:27
2022-06-23T17:27
2022-06-23T17:28
в мире
брикс
африка
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html
африка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, брикс, африка
17:27 23.06.2022 (обновлено: 17:28 23.06.2022)
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах
Страны БРИКС помогут развивающимся странам усилить участие в мировых процессах