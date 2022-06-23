Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/briks-1797648456.html
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах - РИА Новости, 23.06.2022
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах
Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:27
2022-06-23T17:28
в мире
брикс
африка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797614658_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_7597f53b8f9ad5b3cc3992c99fbb2a60.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797614658_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f45217d216c9a2cc2f3f9610f03ee19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брикс, африка
17:27 23.06.2022 (обновлено: 17:28 23.06.2022)
 
Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах

Страны БРИКС помогут развивающимся странам усилить участие в мировых процессах

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
"В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям", - говорится в декларации.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
17:25
Страны БРИКС продолжат создавать условия для справедливой конкуренции
 
В миреБРИКСАфрика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала