https://ria.ru/20220623/briks-1797648456.html

Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах

Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах - РИА Новости, 23.06.2022

Страны БРИКС помогут развивающимся странам участвовать в мировых процессах

Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:27

2022-06-23T17:27

2022-06-23T17:28

в мире

брикс

африка

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны БРИКС будут способствовать более значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в мировых процессах, текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20220623/briks-1797647787.html

африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брикс, африка