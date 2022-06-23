Омская область в 2021 году благоустроила 120 территорий по нацпроекту
Омск. Архивное фото
ОМСК, 23 июн – РИА Новости. Сто двадцать территорий благоустроили в Омской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а за три года – более 200, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков, представляя депутатам доклад об основных результатах деятельности регионального правительства по итогам года.
"За три года в Омской области преобразили более 200 территорий, из них 120 в прошлом году. Кроме того, благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" приведены в порядок 300 дворов, появились 53 детские спортивные площадки в сельских поселениях", - сообщил губернатор.
Он отметил, что растет доля граждан, участвующих в голосовании по проекту "Формирование комфортной городской среды". По итогам майского голосования за объекты благоустройства по количеству проголосовавших Омская область заняла четвертое место по стране. Александр Бурков поблагодарил омичей, которые активно включаются в решение вопросов благоустройства и развития городской среды.
В отчете глава региона также рассказал о результатах, достигнутых регионом в сфере дорожного хозяйства и благоустройства. Так, в прошлом году объем регионального дорожного фонда вырос на 19% - до 14,3 миллиарда рублей. В результате отремонтировано и реконструировано 345 километров автодорог регионального и местного значения. Построен мост в Кормиловском районе и мост в Калачинске. Доля региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла за год с 42 до 44%, в городской агломерации — с 75 до 78%.
"Работу омских дорожников отметили на федеральном уровне. На строительство сельских дорог в 2022 году нам выделено 655 миллионов рублей. Это самая большая сумма среди российских регионов", — отметил он.