https://ria.ru/20220623/biznes-1797511547.html

Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках

Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках - РИА Новости, 23.06.2022

Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках

Любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое тот мог бы потратить на совершенствование предоставляемых сервисов и производство товаров,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:43

2022-06-23T11:43

2022-06-23T12:29

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое тот мог бы потратить на совершенствование предоставляемых сервисов и производство товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником."Очень важно развивать и совершенствовать те услуги, которые в том числе ваша служба оказывает гражданам и бизнесу. Ну и помнить о том, что важно здесь именно делать услугу, и любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое он мог бы потратить на совершенствование своего дела, на производство товаров, услуг, на дальнейшее совершенствование всех предоставляемых для населения сервисов", - сказал Мишустин.Также Мишустин заявил о важности снижения административной нагрузки. "На необходимость снижения регуляторной и административной нагрузки неоднократно обращал внимание наш президент, и здесь важно также сокращать любую нагрузку, включая выездные проверки, которые забирают достаточно большое время. Бизнес сегодня должен сосредоточиться на деле, не отвлекаясь на излишнюю бюрократию", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790853781.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин