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Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках - РИА Новости, 23.06.2022
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Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках
Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках - РИА Новости, 23.06.2022
Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках
Любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое тот мог бы потратить на совершенствование предоставляемых сервисов и производство товаров,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:43
2022-06-23T12:29
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое тот мог бы потратить на совершенствование предоставляемых сервисов и производство товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником."Очень важно развивать и совершенствовать те услуги, которые в том числе ваша служба оказывает гражданам и бизнесу. Ну и помнить о том, что важно здесь именно делать услугу, и любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое он мог бы потратить на совершенствование своего дела, на производство товаров, услуг, на дальнейшее совершенствование всех предоставляемых для населения сервисов", - сказал Мишустин.Также Мишустин заявил о важности снижения административной нагрузки. "На необходимость снижения регуляторной и административной нагрузки неоднократно обращал внимание наш президент, и здесь важно также сокращать любую нагрузку, включая выездные проверки, которые забирают достаточно большое время. Бизнес сегодня должен сосредоточиться на деле, не отвлекаясь на излишнюю бюрократию", - подчеркнул премьер.
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экономика, михаил мишустин
11:43 23.06.2022 (обновлено: 12:29 23.06.2022)
 
Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках

Премьер Мишустин призвал не забирать время у бизнеса при проверках

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое тот мог бы потратить на совершенствование предоставляемых сервисов и производство товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной службы по аккредитации Назарием Скрыпником.
"Очень важно развивать и совершенствовать те услуги, которые в том числе ваша служба оказывает гражданам и бизнесу. Ну и помнить о том, что важно здесь именно делать услугу, и любая контрольная работа не должна забирать время у бизнеса, которое он мог бы потратить на совершенствование своего дела, на производство товаров, услуг, на дальнейшее совершенствование всех предоставляемых для населения сервисов", - сказал Мишустин.
Также Мишустин заявил о важности снижения административной нагрузки. "На необходимость снижения регуляторной и административной нагрузки неоднократно обращал внимание наш президент, и здесь важно также сокращать любую нагрузку, включая выездные проверки, которые забирают достаточно большое время. Бизнес сегодня должен сосредоточиться на деле, не отвлекаясь на излишнюю бюрократию", - подчеркнул премьер.
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