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"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона - РИА Новости, 23.06.2022
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"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона
"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона - РИА Новости, 23.06.2022
"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, позволяющую использовать смартфон... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:25
2022-06-23T13:25
технологии
ростех
российская электроника
объединенная приборостроительная корпорация
биометрия
россия
наука
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, позволяющую использовать смартфон как электронный ключ и управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, говорится в сообщении госкорпорации."Ростех" разработал дистанционную биометрическую систему доступа… Система позволяет использовать смартфон как электронный ключ и дистанционно управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, шлагбаумами, а также комплексными системами безопасности", - отмечается в сообщении.Комплект оборудования состоит из электронного блока управления, интернет-шлюза и замка. Пользователь открывает доступ через приложение в смартфоне. Микроконтроллер замка принимает сигнал через защищенный канал связи LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология позволяет создавать энергоэффективные сети интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN менее энергозатратны, пояснили в госкорпорации."Новая разработка обладает большим потенциалом для использования в инфраструктурных проектах. Система устойчива к атакам и несанкционированному подключению. Для идентификации личности мы применили технологию считывания радужной оболочки глаза. Открытие замков возможно и через функцию доступа по отпечатку пальца. Решение способно одновременно обслуживать более 250 подключенных замков, шлагбаумов и других комплексных систем контроля пропуска на расстоянии до 500 м", - подчеркнули в "Ростехе".Проект реализует новосибирский завод радиодеталей "Оксид", входящий в состав "Росэлектроники" "Ростеха"."Разработанное решение на базе собственного программного обеспечения и российского микроконтроллера позволяет обеспечить надежное управление безопасностью любых объектов. Использование отечественных решений гарантирует информационную безопасность системы. Серийное производство оборудования планируется начать в конце 2022 года. Стоимость комплекта составит от 25 тысяч рублей", - добавил замгендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Андрей Чендаров.
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технологии, ростех, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, биометрия, россия, наука
13:25 23.06.2022
 
"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона

"Росэлектроника" разработала дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, позволяющую использовать смартфон как электронный ключ и управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, говорится в сообщении госкорпорации.
"Ростех" разработал дистанционную биометрическую систему доступа… Система позволяет использовать смартфон как электронный ключ и дистанционно управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, шлагбаумами, а также комплексными системами безопасности", - отмечается в сообщении.
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Комплект оборудования состоит из электронного блока управления, интернет-шлюза и замка. Пользователь открывает доступ через приложение в смартфоне. Микроконтроллер замка принимает сигнал через защищенный канал связи LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология позволяет создавать энергоэффективные сети интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN менее энергозатратны, пояснили в госкорпорации.
"Новая разработка обладает большим потенциалом для использования в инфраструктурных проектах. Система устойчива к атакам и несанкционированному подключению. Для идентификации личности мы применили технологию считывания радужной оболочки глаза. Открытие замков возможно и через функцию доступа по отпечатку пальца. Решение способно одновременно обслуживать более 250 подключенных замков, шлагбаумов и других комплексных систем контроля пропуска на расстоянии до 500 м", - подчеркнули в "Ростехе".
Проект реализует новосибирский завод радиодеталей "Оксид", входящий в состав "Росэлектроники" "Ростеха".
"Разработанное решение на базе собственного программного обеспечения и российского микроконтроллера позволяет обеспечить надежное управление безопасностью любых объектов. Использование отечественных решений гарантирует информационную безопасность системы. Серийное производство оборудования планируется начать в конце 2022 года. Стоимость комплекта составит от 25 тысяч рублей", - добавил замгендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Андрей Чендаров.
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ТехнологииРостехРоссийская электроникаОбъединенная приборостроительная корпорацияБиометрияРоссияНаука
 
 
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