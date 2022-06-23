https://ria.ru/20220623/biometriya-1797553360.html

"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона

"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона - РИА Новости, 23.06.2022

"Ростех" разработал дистанционную систему доступа по биометрии со смартфона

Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, позволяющую использовать смартфон... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:25

2022-06-23T13:25

технологии

ростех

российская электроника

объединенная приборостроительная корпорация

биометрия

россия

наука

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") разработал дистанционную систему доступа по биометрическим параметрам человека, позволяющую использовать смартфон как электронный ключ и управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, говорится в сообщении госкорпорации."Ростех" разработал дистанционную биометрическую систему доступа… Система позволяет использовать смартфон как электронный ключ и дистанционно управлять любыми электромеханическими и электромоторными замками, шлагбаумами, а также комплексными системами безопасности", - отмечается в сообщении.Комплект оборудования состоит из электронного блока управления, интернет-шлюза и замка. Пользователь открывает доступ через приложение в смартфоне. Микроконтроллер замка принимает сигнал через защищенный канал связи LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Эта технология позволяет создавать энергоэффективные сети интернета вещей дальнего радиуса действия. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства LoRaWAN менее энергозатратны, пояснили в госкорпорации."Новая разработка обладает большим потенциалом для использования в инфраструктурных проектах. Система устойчива к атакам и несанкционированному подключению. Для идентификации личности мы применили технологию считывания радужной оболочки глаза. Открытие замков возможно и через функцию доступа по отпечатку пальца. Решение способно одновременно обслуживать более 250 подключенных замков, шлагбаумов и других комплексных систем контроля пропуска на расстоянии до 500 м", - подчеркнули в "Ростехе".Проект реализует новосибирский завод радиодеталей "Оксид", входящий в состав "Росэлектроники" "Ростеха"."Разработанное решение на базе собственного программного обеспечения и российского микроконтроллера позволяет обеспечить надежное управление безопасностью любых объектов. Использование отечественных решений гарантирует информационную безопасность системы. Серийное производство оборудования планируется начать в конце 2022 года. Стоимость комплекта составит от 25 тысяч рублей", - добавил замгендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Андрей Чендаров.

https://ria.ru/20220608/maksimatelekom-1793953144.html

https://ria.ru/20220623/kosmos-1797485564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, ростех, российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, биометрия, россия, наука