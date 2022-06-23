https://ria.ru/20220623/bezhentsy-1797600682.html

МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России

МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России - РИА Новости, 23.06.2022

МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России

МВД подготовило инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и Украины, сообщил... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:37

2022-06-23T15:37

2022-06-23T15:37

общество

донбасс

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МВД подготовило инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и Украины, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еще одна инициатива МВД касается правового положения беженцев", - сказал политик в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при СФ.По его словам, подобные предложения важны в условиях "Притока (беженцев) из народных республик Донбасса и других регионов Украины".

https://ria.ru/20220621/bezhentsy-1796930443.html

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донбасс