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МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России - РИА Новости, 23.06.2022
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МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России
МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России - РИА Новости, 23.06.2022
МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России
МВД подготовило инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и Украины, сообщил... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:37
2022-06-23T15:37
общество
донбасс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МВД подготовило инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и Украины, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Еще одна инициатива МВД касается правового положения беженцев", - сказал политик в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при СФ.По его словам, подобные предложения важны в условиях "Притока (беженцев) из народных республик Донбасса и других регионов Украины".
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общество, донбасс
15:37 23.06.2022
 
МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России

Сенатор Косачев: МВД подготовило предложения о правовом положении беженцев в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. МВД подготовило инициативу, касающуюся правового положения беженцев в РФ, что важно в условиях притока людей из республик Донбасса и Украины, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Еще одна инициатива МВД касается правового положения беженцев", - сказал политик в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при СФ.
По его словам, подобные предложения важны в условиях "Притока (беженцев) из народных республик Донбасса и других регионов Украины".
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