https://ria.ru/20220623/bezhentsy-1797543924.html
Россия приняла более 325 тысяч детей-беженцев из Донбасса и с Украины
Россия приняла более 325 тысяч детей-беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 23.06.2022
Россия приняла более 325 тысяч детей-беженцев из Донбасса и с Украины
Число детей-беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины с начала эскалации, уже превысило 325 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
2022-06-23T12:55
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число детей-беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины с начала эскалации, уже превысило 325 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."С начала военной операции на территорию России прибыло более 325 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки через пункты пропуска в разных регионах РФ прибыли 24,31 тысячи беженцев, всего с февраля - 2 миллиона 51 тысяча человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, украина
Россия приняла более 325 тысяч детей-беженцев из Донбасса и с Украины
Россия приняла более 325 тысяч детей-беженцев из Донбасса и с Украины с февраля
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Число детей-беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины с начала эскалации, уже превысило 325 тысяч человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"С начала военной операции на территорию России
прибыло более 325 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за минувшие сутки через пункты пропуска в разных регионах РФ прибыли 24,31 тысячи беженцев, всего с февраля - 2 миллиона 51 тысяча человек.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.