https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797604527.html
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России - РИА Новости, 23.06.2022
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:54
2022-06-23T15:54
2022-06-23T15:54
россия
белоруссия
политика
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818136_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_ac4cafbe2aa40f02d238d46adf487040.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество."Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.По словам Шойгу, в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному курсу США и их союзников, а также готовность вместе формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.
https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775818136_254:0:2667:1810_1920x0_80_0_0_6221a118e6195e3d834a539d1bbacc34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, политика, сергей шойгу
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
Шойгу назвал Белоруссию важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом России