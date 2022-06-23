https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797604527.html

Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России

Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России - РИА Новости, 23.06.2022

Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:54

2022-06-23T15:54

2022-06-23T15:54

россия

белоруссия

политика

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество."Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.По словам Шойгу, в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному курсу США и их союзников, а также готовность вместе формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.

https://ria.ru/20220617/spetsoperatsiya-1796125780.html

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белоруссия

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, политика, сергей шойгу