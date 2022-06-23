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Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России - РИА Новости, 23.06.2022
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Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России - РИА Новости, 23.06.2022
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:54
2022-06-23T15:54
россия
белоруссия
политика
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество."Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.По словам Шойгу, в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному курсу США и их союзников, а также готовность вместе формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.
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россия, белоруссия, политика, сергей шойгу
15:54 23.06.2022
 
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России

Шойгу назвал Белоруссию важнейшим стратегическим партнером и ближайшим другом России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал Республику Беларусь важнейший стратегическим партнёром и ближайшим другом и союзником России и отметил беспрецедентное давление Запада, в условиях которого развивается двустороннее военное сотрудничество.
"Республика Беларусь для нас - важнейший стратегический партнёр, ближайший друг и союзник. Сегодня двустороннее военное сотрудничество развивается в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны против наших стран", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.
По словам Шойгу, в России высоко оценивают решимость белорусов противостоять конфронтационному курсу США и их союзников, а также готовность вместе формировать единое оборонное пространство в границах Союзного государства.
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