https://ria.ru/20220623/avtopark-1797652205.html

В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта

В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта - РИА Новости, 23.06.2022

В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта

Оренбург вошел в число 21-й городской агломерации России, где будет обновлен автопарк общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:38

2022-06-23T17:38

2022-06-23T17:38

оренбургская область

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оренбургская область

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общество

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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Оренбург вошел в число 21-й городской агломерации России, где будет обновлен автопарк общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.В ближайшие два года областной центр получит 62 автобуса большой вместимости для работы на городских маршрутах."Заявка региона на обновление подвижного состава общественного транспорта прошла конкурсный отбор в Минтрансе России. Все новые автобусы, которые получит Оренбург, - это экологичные машины, в которых обеспечены комфорт и безопасность пассажиров, в том числе оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья", -цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Всего в Минтранс РФ поступили заявки от 44 регионов. При их рассмотрении комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городах. Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.Первая поставка в Оренбург 24 низкопольных автобусов с возможностью перевозки маломобильных пассажиров ожидается в 2023 году, ещё 38 таких машин поступят в 2024 году.

https://ria.ru/20220608/regproekty-1794049789.html

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Алёна Пава

оренбург, оренбургская область, россия, денис паслер, общество