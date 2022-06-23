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В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта - РИА Новости, 23.06.2022
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В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта
В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта - РИА Новости, 23.06.2022
В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта
Оренбург вошел в число 21-й городской агломерации России, где будет обновлен автопарк общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:38
2022-06-23T17:38
оренбургская область
оренбург
оренбургская область
россия
денис паслер
общество
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Оренбург вошел в число 21-й городской агломерации России, где будет обновлен автопарк общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.В ближайшие два года областной центр получит 62 автобуса большой вместимости для работы на городских маршрутах."Заявка региона на обновление подвижного состава общественного транспорта прошла конкурсный отбор в Минтрансе России. Все новые автобусы, которые получит Оренбург, - это экологичные машины, в которых обеспечены комфорт и безопасность пассажиров, в том числе оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья", -цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.Всего в Минтранс РФ поступили заявки от 44 регионов. При их рассмотрении комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городах. Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.Первая поставка в Оренбург 24 низкопольных автобусов с возможностью перевозки маломобильных пассажиров ожидается в 2023 году, ещё 38 таких машин поступят в 2024 году.
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оренбург, оренбургская область, россия, денис паслер, общество
17:38 23.06.2022
 

В Оренбурге обновят автопарк общественного транспорта

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Автопарк общественного транспорта в Оренбурге
Автопарк общественного транспорта в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
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ОРЕНБУРГ, 23 июн - РИА Новости. Оренбург вошел в число 21-й городской агломерации России, где будет обновлен автопарк общественного транспорта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс- служба правительства Оренбургской области.
В ближайшие два года областной центр получит 62 автобуса большой вместимости для работы на городских маршрутах.
"Заявка региона на обновление подвижного состава общественного транспорта прошла конкурсный отбор в Минтрансе России. Все новые автобусы, которые получит Оренбург, - это экологичные машины, в которых обеспечены комфорт и безопасность пассажиров, в том числе оренбуржцев с ограниченными возможностями здоровья", -цитирует пресс-служба губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Всего в Минтранс РФ поступили заявки от 44 регионов. При их рассмотрении комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городах. Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.
Первая поставка в Оренбург 24 низкопольных автобусов с возможностью перевозки маломобильных пассажиров ожидается в 2023 году, ещё 38 таких машин поступят в 2024 году.
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Оренбургская областьОренбургОренбургская областьРоссияДенис ПаслерОбщество
 
 
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