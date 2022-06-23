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Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана - РИА Новости, 23.06.2022
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Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана
Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана - РИА Новости, 23.06.2022
Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными попытки ряда стран затянуть разморозку активов Афганистана. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T22:30
2022-06-23T22:30
совет безопасности оон
афганистан
оон
василий небензя
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными попытки ряда стран затянуть разморозку активов Афганистана."И без того сложную гуманитарную обстановку серьезно усугубляют развал афганской экономики и полный паралич банковской системы. На этом фоне возмутительными выглядят попытки отдельных государств под любым предлогом притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой и отложить в "долгий ящик" действия по разморозке афганских активов", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.По его словам, "такие действия ставят под сомнение искренность заявлений коллег в заинтересованности в стабилизации обстановки в Афганистане".
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совет безопасности оон, афганистан, оон, василий небензя
22:30 23.06.2022
 
Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана

Небензя назвал попытки затянуть разморозку активов Афганистана возмутительными

© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными попытки ряда стран затянуть разморозку активов Афганистана.
"И без того сложную гуманитарную обстановку серьезно усугубляют развал афганской экономики и полный паралич банковской системы. На этом фоне возмутительными выглядят попытки отдельных государств под любым предлогом притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой и отложить в "долгий ящик" действия по разморозке афганских активов", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, "такие действия ставят под сомнение искренность заявлений коллег в заинтересованности в стабилизации обстановки в Афганистане".
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Совет Безопасности ООНАфганистанООНВасилий Небензя
 
 
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