https://ria.ru/20220623/afganistan-1797707387.html

Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана

Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана - РИА Новости, 23.06.2022

Небензя осудил попытки затянуть разморозку активов Афганистана

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными попытки ряда стран затянуть разморозку активов Афганистана. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T22:30

2022-06-23T22:30

2022-06-23T22:30

совет безопасности оон

афганистан

оон

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150405/48/1504054821_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_dbbc6edff978c1e3b523409206b49e16.jpg

ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительными попытки ряда стран затянуть разморозку активов Афганистана."И без того сложную гуманитарную обстановку серьезно усугубляют развал афганской экономики и полный паралич банковской системы. На этом фоне возмутительными выглядят попытки отдельных государств под любым предлогом притормозить возобновление работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой и отложить в "долгий ящик" действия по разморозке афганских активов", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.По его словам, "такие действия ставят под сомнение искренность заявлений коллег в заинтересованности в стабилизации обстановки в Афганистане".

https://ria.ru/20220623/afganistan-1797655325.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет безопасности оон, афганистан, оон, василий небензя