https://ria.ru/20220623/afganistan-1797695332.html

Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане

Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022

Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США и стран НАТО переложить на международное сообщество ответственность за кризис в Афганистане. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:53

2022-06-23T20:53

2022-06-23T20:55

в мире

афганистан

оон

нато

совет безопасности оон

сша

василий небензя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg

ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США и стран НАТО переложить на международное сообщество ответственность за кризис в Афганистане.По его словам, в советские годы в стране было сооружено более 140 предприятий, которые стали костяком экономики. "За 20 лет пребывания НАТО в Афганистане ни одного предприятия построено не было, и экономика страны напрямую зависела от международного финансирования", - указал он.Постпред отметил, что с момента последнего комплексного обсуждения в СБ ООН афганской проблематики прошло полгода. "К сожалению, за этот период обстановка на гуманитарном и социально-экономическом треках продолжила деградировать. Показатели уровня жизни рухнули на треть. Население столкнулось с одним из самых быстроразвивающихся гуманитарных кризисов в мире и буквально поставлено на грань выживания", – заявил Небензя.По его словам, в стране фиксируются голод, нищета и безработица, а промышленность и производство в упадке."Сельскохозяйственный сектор страдает от засух, острой нехватки посевного материала, кормов и удобрений. Распространение коронавирусной инфекции также имело тяжелые последствия, в первую очередь для наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и детей. На этом фоне, к сожалению, как мы видим, проведенная 31 марта под эгидой ООН донорская конференция по гумсодействию Афганистану не оправдала возложенных на нее надежд", - заключил Небензя.

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, оон, нато, совет безопасности оон, сша, василий небензя