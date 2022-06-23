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Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022
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Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане
Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане - РИА Новости, 23.06.2022
Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США и стран НАТО переложить на международное сообщество ответственность за кризис в Афганистане. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T20:53
2022-06-23T20:55
в мире
афганистан
оон
нато
совет безопасности оон
сша
василий небензя
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США и стран НАТО переложить на международное сообщество ответственность за кризис в Афганистане.По его словам, в советские годы в стране было сооружено более 140 предприятий, которые стали костяком экономики. "За 20 лет пребывания НАТО в Афганистане ни одного предприятия построено не было, и экономика страны напрямую зависела от международного финансирования", - указал он.Постпред отметил, что с момента последнего комплексного обсуждения в СБ ООН афганской проблематики прошло полгода. "К сожалению, за этот период обстановка на гуманитарном и социально-экономическом треках продолжила деградировать. Показатели уровня жизни рухнули на треть. Население столкнулось с одним из самых быстроразвивающихся гуманитарных кризисов в мире и буквально поставлено на грань выживания", – заявил Небензя.По его словам, в стране фиксируются голод, нищета и безработица, а промышленность и производство в упадке."Сельскохозяйственный сектор страдает от засух, острой нехватки посевного материала, кормов и удобрений. Распространение коронавирусной инфекции также имело тяжелые последствия, в первую очередь для наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и детей. На этом фоне, к сожалению, как мы видим, проведенная 31 марта под эгидой ООН донорская конференция по гумсодействию Афганистану не оправдала возложенных на нее надежд", - заключил Небензя.
https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html
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в мире, афганистан, оон, нато, совет безопасности оон, сша, василий небензя
20:53 23.06.2022 (обновлено: 20:55 23.06.2022)
 
Небензя осудил попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане

Небензя назвал попытки НАТО уйти от ответственности за кризис в Афганистане лицемерными

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США и стран НАТО переложить на международное сообщество ответственность за кризис в Афганистане.
"Лицемерно выглядят попытки американских и натовских коллег переложить на международное сообщество в целом ответственность за текущую кризисную ситуацию в Афганистане и за восстановление страны, а также попытки заставить страдающих от бедности афганцев платить по счетам за теракт 11 сентября, к которому они не имеют никакого отношения", - сказал Небензя.
По его словам, в советские годы в стране было сооружено более 140 предприятий, которые стали костяком экономики. "За 20 лет пребывания НАТО в Афганистане ни одного предприятия построено не было, и экономика страны напрямую зависела от международного финансирования", - указал он.
Постпред отметил, что с момента последнего комплексного обсуждения в СБ ООН афганской проблематики прошло полгода. "К сожалению, за этот период обстановка на гуманитарном и социально-экономическом треках продолжила деградировать. Показатели уровня жизни рухнули на треть. Население столкнулось с одним из самых быстроразвивающихся гуманитарных кризисов в мире и буквально поставлено на грань выживания", – заявил Небензя.
По его словам, в стране фиксируются голод, нищета и безработица, а промышленность и производство в упадке.
"Сельскохозяйственный сектор страдает от засух, острой нехватки посевного материала, кормов и удобрений. Распространение коронавирусной инфекции также имело тяжелые последствия, в первую очередь для наиболее уязвимых групп населения, включая женщин и детей. На этом фоне, к сожалению, как мы видим, проведенная 31 марта под эгидой ООН донорская конференция по гумсодействию Афганистану не оправдала возложенных на нее надежд", - заключил Небензя.
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В миреАфганистанООННАТОСовет Безопасности ООНСШАВасилий Небензя
 
 
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