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Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022
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Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:22
2022-06-23T19:43
россия
василий небензя
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране.
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россия, василий небензя, афганистан, совет безопасности оон
19:22 23.06.2022 (обновлено: 19:43 23.06.2022)
 
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан

Россия в ООН призвала Запад помочь в нормализации гуманитарной ситуации в Афганистане

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Призываем западных доноров прекратить спекулировать на афганскую тему, вернуть денежные средства в страну и начать оказывать всеобъемлющее содействие нормализации социально-экономической и гуманитарной ситуации в стране без оговорок и предусловий". – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране.
Вид на дома в одном из сел в провинции Бамиан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
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РоссияВасилий НебензяАфганистанСовет Безопасности ООН
 
 
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