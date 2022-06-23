https://ria.ru/20220623/afganistan-1797682453.html
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:22
2022-06-23T19:22
2022-06-23T19:43
россия
василий небензя
афганистан
совет безопасности оон
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ООН, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране.
https://ria.ru/20220619/afganistan-1796596671.html
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россия, василий небензя, афганистан, совет безопасности оон
19:22 23.06.2022 (обновлено: 19:43 23.06.2022)
Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан
Россия в ООН призвала Запад помочь в нормализации гуманитарной ситуации в Афганистане