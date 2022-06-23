https://ria.ru/20220623/afganistan-1797682453.html

Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан

Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан - РИА Новости, 23.06.2022

Россия в ООН призвала западных доноров вернуть деньги в Афганистан

Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:22

2022-06-23T19:22

2022-06-23T19:43

россия

василий небензя

афганистан

совет безопасности оон

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ООН, 23 июн - РИА Новости. Россия призывает западных доноров вернуть денежные средства в Афганистан, помогать нормализации в гуманитарной ситуации в стране без предварительных условий, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, именно на этих государствах лежит основное бремя ответственности за итоги своего 20-летнего присутствия в стране.

https://ria.ru/20220619/afganistan-1796596671.html

россия

афганистан

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россия, василий небензя, афганистан, совет безопасности оон