https://ria.ru/20220623/aeroflot-1797520546.html

"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга

"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга - РИА Новости, 23.06.2022

"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга

Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рейсы временно выполняются из аэропорта Орск, туда будет организован... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:03

2022-06-23T12:03

2022-06-23T12:03

оренбург

орск

аэрофлот

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рейсы временно выполняются из аэропорта Орск, туда будет организован трансфер, сообщает авиакомпания "Аэрофлот "."Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа 2022 года в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Рейсы временно выполняются из аэропорта Орск. Для удобства пассажиров организован бесплатный наземный трансфер", - говорится в сообщении.Как уточняется, автобусы в Орск отправляются с привокзальной площади аэропорта Оренбурга к каждому авиарейсу. Из аэропорта Орск в Оренбург трансфер отправляется с привокзальной площади после прибытия рейса по мере заполнения. Актуальное расписание автобусов размещено на сайте аэропорта Оренбург.Для посадки в автобус пассажирам необходимо предъявить маршрут-квитанцию, подтверждающую приобретение авиабилета, или посадочный талон.

https://ria.ru/20220620/vybrosy-1796748419.html

оренбург

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург, орск, аэрофлот