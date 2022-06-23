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"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга - РИА Новости, 23.06.2022
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"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга
"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга - РИА Новости, 23.06.2022
"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга
Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рейсы временно выполняются из аэропорта Орск, туда будет организован... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:03
2022-06-23T12:03
оренбург
орск
аэрофлот
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рейсы временно выполняются из аэропорта Орск, туда будет организован трансфер, сообщает авиакомпания "Аэрофлот "."Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа 2022 года в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Рейсы временно выполняются из аэропорта Орск. Для удобства пассажиров организован бесплатный наземный трансфер", - говорится в сообщении.Как уточняется, автобусы в Орск отправляются с привокзальной площади аэропорта Оренбурга к каждому авиарейсу. Из аэропорта Орск в Оренбург трансфер отправляется с привокзальной площади после прибытия рейса по мере заполнения. Актуальное расписание автобусов размещено на сайте аэропорта Оренбург.Для посадки в автобус пассажирам необходимо предъявить маршрут-квитанцию, подтверждающую приобретение авиабилета, или посадочный талон.
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оренбург, орск, аэрофлот
12:03 23.06.2022
 

"Аэрофлот" временно будет летать из Орска вместо Оренбурга

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту "Красноярск"
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, рейсы временно выполняются из аэропорта Орск, туда будет организован трансфер, сообщает авиакомпания "Аэрофлот ".
"Аэропорт Оренбург закрыт до 31 августа 2022 года в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы. Рейсы временно выполняются из аэропорта Орск. Для удобства пассажиров организован бесплатный наземный трансфер", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, автобусы в Орск отправляются с привокзальной площади аэропорта Оренбурга к каждому авиарейсу. Из аэропорта Орск в Оренбург трансфер отправляется с привокзальной площади после прибытия рейса по мере заполнения. Актуальное расписание автобусов размещено на сайте аэропорта Оренбург.
Для посадки в автобус пассажирам необходимо предъявить маршрут-квитанцию, подтверждающую приобретение авиабилета, или посадочный талон.
 
ОренбургОрскАэрофлот
 
 
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