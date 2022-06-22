https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797263725.html

В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения

В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022

В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения

Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после разрушительного землетрясения, об обращении о помощи от Афганистана по каналам МЧС или РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:52

2022-06-22T12:52

2022-06-22T12:56

россия

в мире

афганистан

дмитрий песков

землетрясение в афганистане

хайбатулла ахундзада

пактика

хост (город)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после разрушительного землетрясения, об обращении о помощи от Афганистана по каналам МЧС или МИД неизвестно, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

россия

афганистан

пактика

хост (город)

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