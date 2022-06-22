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В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022
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В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения
В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения - РИА Новости, 22.06.2022
В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения
Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после разрушительного землетрясения, об обращении о помощи от Афганистана по каналам МЧС или РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:52
2022-06-22T12:56
россия
в мире
афганистан
дмитрий песков
землетрясение в афганистане
хайбатулла ахундзада
пактика
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после разрушительного землетрясения, об обращении о помощи от Афганистана по каналам МЧС или МИД неизвестно, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
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россия, в мире, афганистан, дмитрий песков, землетрясение в афганистане, хайбатулла ахундзада, пактика, хост (город), оон
12:52 22.06.2022 (обновлено: 12:56 22.06.2022)
 
В Кремле следят за ситуацией в Афганистане после землетрясения

Песков: Кремль следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после землетрясения

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане . Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия внимательно следит за гуманитарной обстановкой в Афганистане после разрушительного землетрясения, об обращении о помощи от Афганистана по каналам МЧС или МИД неизвестно, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно, что по каналам МЧС или по каналам МИД какие-то поступали обращения (от Афганистана) с просьбой оказать помощь. Но, тем не менее, конечно, наши ведомства внимательно следят соответствующе за гуманитарной обстановкой в Афганистане после гибели... такого большого количества людей. Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация", - сказал Песков журналистам в среду.
Ранее глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа сообщил РИА Новости, что число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу, более 1500 получили ранения.
Геологическая служба США (USGS) ранее сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:53
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
 
РоссияВ миреАфганистанДмитрий ПесковЗемлетрясение в АфганистанеХайбатулла АхундзадаПактикаХост (город)ООН
 
 
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