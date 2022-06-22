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Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920 - РИА Новости, 22.06.2022
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Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920 - РИА Новости, 22.06.2022
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:15
2022-06-22T12:58
в мире
афганистан
хайбатулла ахундзада
цены на нефть
пактика
хост (город)
оон
землетрясение в афганистане
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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афганистан
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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, цены на нефть, пактика, хост (город), оон, землетрясение в афганистане
12:15 22.06.2022 (обновлено: 12:58 22.06.2022)
 
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920

Tolo News: число жертв землетрясения в афганской провинции Пактика выросло до 920

© AP Photo / Bakhtar State News AgencyЭвакуация пострадавших в результате землетрясения в афганской провинции Пактика
Эвакуация пострадавших в результате землетрясения в афганской провинции Пактика - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Bakhtar State News Agency
Эвакуация пострадавших в результате землетрясения в афганской провинции Пактика. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.
Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:53
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
 
В миреАфганистанХайбатулла АхундзадаЦены на нефтьПактикаХост (город)ООНЗемлетрясение в Афганистане
 
 
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