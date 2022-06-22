https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797253831.html

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920 - РИА Новости, 22.06.2022

Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:15

2022-06-22T12:15

2022-06-22T12:58

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хайбатулла ахундзада

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оон

землетрясение в афганистане

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

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