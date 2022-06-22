https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797253831.html
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920 - РИА Новости, 22.06.2022
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:15
2022-06-22T12:15
2022-06-22T12:58
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землетрясение в афганистане
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Чиновник также заявил на пресс-конференции, что ранения получили 610 человек.Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане. Сообщалось о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост. Лидер движения "Талибан"* (талибы находятся под санкциями ООН за терроризм) Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации оказать помощь Афганистану после землетрясения.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html
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в мире, афганистан, хайбатулла ахундзада, цены на нефть, пактика, хост (город), оон, землетрясение в афганистане
12:15 22.06.2022 (обновлено: 12:58 22.06.2022)
Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 920
Tolo News: число жертв землетрясения в афганской провинции Пактика выросло до 920