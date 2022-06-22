https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797237594.html
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек - РИА Новости, 22.06.2022
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:21
2022-06-22T11:21
2022-06-22T12:42
афганистан
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землетрясение
пактика
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Еще 610 человек пострадалиРанее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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афганистан, в мире, землетрясение, пактика, хост (город)
11:21 22.06.2022 (обновлено: 12:42 22.06.2022)
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек
Tolo News: число погибших из-за землетрясения в Афганистане превысило 900 человек