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Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек - РИА Новости, 22.06.2022
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Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек - РИА Новости, 22.06.2022
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек
Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:21
2022-06-22T12:42
афганистан
в мире
землетрясение
пактика
хост (город)
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Еще 610 человек пострадалиРанее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан, в мире, землетрясение, пактика, хост (город)
11:21 22.06.2022 (обновлено: 12:42 22.06.2022)
 
Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек

Tolo News: число погибших из-за землетрясения в Афганистане превысило 900 человек

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.
Еще 610 человек пострадали
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.
Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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АфганистанВ миреЗемлетрясениеПактикаХост (город)
 
 
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