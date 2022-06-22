https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797237594.html

Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек

Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек - РИА Новости, 22.06.2022

Число погибших из-за землетрясения в Афганистане выросло до 920 человек

Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:21

2022-06-22T11:21

2022-06-22T12:42

афганистан

в мире

землетрясение

пактика

хост (город)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане выросло до 920, сообщил местный телеканал Tolo News со ссылкой на замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддина Муслима.Еще 610 человек пострадалиРанее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 51 километра.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

афганистан

пактика

хост (город)

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Владимир Лаврентьев

афганистан, в мире, землетрясение, пактика, хост (город)