https://ria.ru/20220622/zdravookhranenie-1797406783.html

Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении

Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении - РИА Новости, 22.06.2022

Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении

Минздрав РФ разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении, которая поможет повысить эффективность защиты информации, обрабатываемой... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T19:02

2022-06-22T19:02

2022-06-22T19:22

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здравоохранение

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минздрав РФ разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении, которая поможет повысить эффективность защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ."Минздрав России разработал Концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в документе содержатся примерные решения по реализации мер защиты информации, архитектура и эскизные решения по построению системы реагирования на компьютерные атаки в информационных системах в сфере здравоохранения, отметили в министерстве."В целях координации взаимодействия по обеспечению информационной безопасности планируется создать на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России "Отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения программного обеспечения Министерства здравоохранения Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220621/zdorove-1797084245.html

https://ria.ru/20220621/vaktsina-1796950799.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, россия, здоровье - общество