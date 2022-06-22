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Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении - РИА Новости, 22.06.2022
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Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении
Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении - РИА Новости, 22.06.2022
Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении
Минздрав РФ разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении, которая поможет повысить эффективность защиты информации, обрабатываемой... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:02
2022-06-22T19:22
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здравоохранение
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минздрав РФ разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении, которая поможет повысить эффективность защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ."Минздрав России разработал Концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, уточнили в пресс-службе.Кроме того, в документе содержатся примерные решения по реализации мер защиты информации, архитектура и эскизные решения по построению системы реагирования на компьютерные атаки в информационных системах в сфере здравоохранения, отметили в министерстве."В целях координации взаимодействия по обеспечению информационной безопасности планируется создать на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России "Отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения программного обеспечения Министерства здравоохранения Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, россия, здоровье - общество
19:02 22.06.2022 (обновлено: 19:22 22.06.2022)
 
Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении

Минздрав разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минздрав РФ разработал концепцию информационной безопасности в здравоохранении, которая поможет повысить эффективность защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.
"Минздрав России разработал Концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.
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Документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных и медицинской информации, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в документе содержатся примерные решения по реализации мер защиты информации, архитектура и эскизные решения по построению системы реагирования на компьютерные атаки в информационных системах в сфере здравоохранения, отметили в министерстве.
"В целях координации взаимодействия по обеспечению информационной безопасности планируется создать на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России "Отраслевой Центр информационной безопасности и импортозамещения программного обеспечения Министерства здравоохранения Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-службе.
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