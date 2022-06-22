https://ria.ru/20220622/zapros-1797250111.html
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина - РИА Новости, 22.06.2022
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина
Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:02
2022-06-22T12:02
2022-06-22T12:03
в мире
таиланд
сша
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку, рассказал РИА Новости вице-президент отделения Иван Мельников.По его данным, Украинского, которого в США обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы, Таиланд 16 июня экстрадировал в Штаты. Выдачи Украинского также добивалась Россия."Прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Дмитрия Украинского и предоставить информацию консульским работникам Российской Федерации в США информацию о месте его содержания под стражей и предъявленных обвинениях в его адрес со стороны властей США, а также предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи", - говорится в заявлении, с которым ознакомилось РИА Новости.По словам Мельникова, Украинский долго жил в Таиланде, работал риелтором. По версии правоохранительных органов США, россиянин с группой лиц якобы похитил деньги американцев, а потом легализовал их за счёт приобретения недвижимости в Таиланде. Вину Украинский на судебном процессе не признавал, добавил собеседник.
https://ria.ru/20220622/ekstraditsiya-1797248725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, сша
12:02 22.06.2022 (обновлено: 12:03 22.06.2022)
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина
В США направили запрос о восстановлении прав россиянина, экстрадированного Таиландом
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку, рассказал РИА Новости вице-президент отделения Иван Мельников.
По его данным, Украинского, которого в США обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы, Таиланд 16 июня экстрадировал в Штаты. Выдачи Украинского также добивалась Россия.
"Прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Дмитрия Украинского
и предоставить информацию консульским работникам Российской Федерации в США информацию о месте его содержания под стражей и предъявленных обвинениях в его адрес со стороны властей США, а также предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи", - говорится в заявлении, с которым ознакомилось РИА Новости.
По словам Мельникова, Украинский долго жил в Таиланде
, работал риелтором. По версии правоохранительных органов США
, россиянин с группой лиц якобы похитил деньги американцев, а потом легализовал их за счёт приобретения недвижимости в Таиланде. Вину Украинский на судебном процессе не признавал, добавил собеседник.