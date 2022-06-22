https://ria.ru/20220622/zapros-1797250111.html

В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина

В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина - РИА Новости, 22.06.2022

В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина

Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:02

2022-06-22T12:02

2022-06-22T12:03

в мире

таиланд

сша

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку, рассказал РИА Новости вице-президент отделения Иван Мельников.По его данным, Украинского, которого в США обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы, Таиланд 16 июня экстрадировал в Штаты. Выдачи Украинского также добивалась Россия."Прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Дмитрия Украинского и предоставить информацию консульским работникам Российской Федерации в США информацию о месте его содержания под стражей и предъявленных обвинениях в его адрес со стороны властей США, а также предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи", - говорится в заявлении, с которым ознакомилось РИА Новости.По словам Мельникова, Украинский долго жил в Таиланде, работал риелтором. По версии правоохранительных органов США, россиянин с группой лиц якобы похитил деньги американцев, а потом легализовал их за счёт приобретения недвижимости в Таиланде. Вину Украинский на судебном процессе не признавал, добавил собеседник.

https://ria.ru/20220622/ekstraditsiya-1797248725.html

таиланд

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, таиланд, сша