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В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина - РИА Новости, 22.06.2022
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В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина - РИА Новости, 22.06.2022
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина
Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:02
2022-06-22T12:03
в мире
таиланд
сша
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку, рассказал РИА Новости вице-президент отделения Иван Мельников.По его данным, Украинского, которого в США обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы, Таиланд 16 июня экстрадировал в Штаты. Выдачи Украинского также добивалась Россия."Прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Дмитрия Украинского и предоставить информацию консульским работникам Российской Федерации в США информацию о месте его содержания под стражей и предъявленных обвинениях в его адрес со стороны властей США, а также предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи", - говорится в заявлении, с которым ознакомилось РИА Новости.По словам Мельникова, Украинский долго жил в Таиланде, работал риелтором. По версии правоохранительных органов США, россиянин с группой лиц якобы похитил деньги американцев, а потом легализовал их за счёт приобретения недвижимости в Таиланде. Вину Украинский на судебном процессе не признавал, добавил собеседник.
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таиланд
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в мире, таиланд, сша
12:02 22.06.2022 (обновлено: 12:03 22.06.2022)
 
В США направили запрос о восстановлении прав экстрадированного россиянина

В США направили запрос о восстановлении прав россиянина, экстрадированного Таиландом

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку, рассказал РИА Новости вице-президент отделения Иван Мельников.
По его данным, Украинского, которого в США обвинили в кибермошенничестве, хакерстве и отмывании денег в составе преступной группы, Таиланд 16 июня экстрадировал в Штаты. Выдачи Украинского также добивалась Россия.
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Таиланд выдал США россиянина, обвиняемого в финансовых махинациях
"Прошу вас на основании обращения восстановить нарушенные права гражданина России Дмитрия Украинского и предоставить информацию консульским работникам Российской Федерации в США информацию о месте его содержания под стражей и предъявленных обвинениях в его адрес со стороны властей США, а также предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи", - говорится в заявлении, с которым ознакомилось РИА Новости.
По словам Мельникова, Украинский долго жил в Таиланде, работал риелтором. По версии правоохранительных органов США, россиянин с группой лиц якобы похитил деньги американцев, а потом легализовал их за счёт приобретения недвижимости в Таиланде. Вину Украинский на судебном процессе не признавал, добавил собеседник.
 
В миреТаиландСША
 
 
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