В Северной Македонии бюджетники начали забастовку
В Северной Македонии бюджетники начали общую забастовку с требованием повышения зарплаты
© Фото : Сојуз на синдикатите на МакедонијаАкция протеста Ассоциации профсоюзов Северной Македонии перед зданием парламента республики. 22 июня 2022
Акция протеста Ассоциации профсоюзов Северной Македонии перед зданием парламента республики. 22 июня 2022
БЕЛГРАД, 22 июн - РИА Новости. Работники бюджетного сектора Северной Македонии начали в среду общую забастовку с требованием повышения зарплаты и покрытия расходов на ежегодный отпуск, сообщила Ассоциация профсоюзов (ССМ) республики.
Члены различных профсоюзов бюджетного сектора днем в среду установили 120 пустых стульев на площади по числу депутатов перед зданием собрания (парламента) в Скопье. Работа больниц, судов, министерств, муниципальных органов власти будет прерываться ежедневно с 10.00 (11.00 мск) до 11.00 (12.00 мск) для проведения протестов перед зданиями государственных структур. Правительство страны было предупреждено профсоюзами 6 июня, но переговоры пока не дали результатов.
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"Забастовка организована с целью защиты экономических и социальных прав и выполнения следующих требований: заключение общего коллективного договора с утвержденным увеличением заработной платы работников бюджетной сфере на 2806 динаров (около 45 евро) в месяц... и прописанным правом на покрытие ежегодного отпуска в размере от 30% до 100% оклада", - официально заявил ССМ.
Ожидается также, что в рамках общей забастовки бюджетные организации Северной Македонии в предстоящие дни будут работать только с 10% сотрудников. Увеличение зарплаты сотрудников должно было быть рассмотрено в ребалансе бюджета на 2022 года, но пока этого не произошло.