https://ria.ru/20220622/zabastovka-1797397761.html

В Северной Македонии бюджетники начали забастовку

В Северной Македонии бюджетники начали забастовку - РИА Новости, 22.06.2022

В Северной Македонии бюджетники начали забастовку

Работники бюджетного сектора Северной Македонии начали в среду общую забастовку с требованием повышения зарплаты и покрытия расходов на ежегодный отпуск,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T18:19

2022-06-22T18:19

2022-06-22T18:19

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БЕЛГРАД, 22 июн - РИА Новости. Работники бюджетного сектора Северной Македонии начали в среду общую забастовку с требованием повышения зарплаты и покрытия расходов на ежегодный отпуск, сообщила Ассоциация профсоюзов (ССМ) республики.Члены различных профсоюзов бюджетного сектора днем в среду установили 120 пустых стульев на площади по числу депутатов перед зданием собрания (парламента) в Скопье. Работа больниц, судов, министерств, муниципальных органов власти будет прерываться ежедневно с 10.00 (11.00 мск) до 11.00 (12.00 мск) для проведения протестов перед зданиями государственных структур. Правительство страны было предупреждено профсоюзами 6 июня, но переговоры пока не дали результатов."Забастовка организована с целью защиты экономических и социальных прав и выполнения следующих требований: заключение общего коллективного договора с утвержденным увеличением заработной платы работников бюджетной сфере на 2806 динаров (около 45 евро) в месяц... и прописанным правом на покрытие ежегодного отпуска в размере от 30% до 100% оклада", - официально заявил ССМ.Ожидается также, что в рамках общей забастовки бюджетные организации Северной Македонии в предстоящие дни будут работать только с 10% сотрудников. Увеличение зарплаты сотрудников должно было быть рассмотрено в ребалансе бюджета на 2022 года, но пока этого не произошло.

https://ria.ru/20220621/britaniya-1796835647.html

https://ria.ru/20220619/aeroport-1796624958.html

северная македония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, северная македония, скопье