Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией
В Минобороны Японии назвали проход российских и китайских кораблей демонстрацией силы
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья.
"Это выставление напоказ военного присутствия вблизи нашей страны, это демонстративное действие", - приводит слова министра агентство Киодо.
Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны сообщил, что силы самообороны отслеживал проход пяти российских военных кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны. Сообщалось, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля класса "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря. Затем 21 июня корабли через Цусимский пролив вышли в Японское море, обогнув таким образом почти полностью всю территорию Японии.
Примерно в эти же сроки с 12 июня японские силы самообороны отслеживали и прохождение китайских военных кораблей через Цусимский пролив к северному острову Хоккайдо, а затем вдоль восточного побережья Японии на юг.