https://ria.ru/20220622/yaponiya-1797382312.html

Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией

Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией - РИА Новости, 22.06.2022

Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией

Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:27

2022-06-22T17:27

2022-06-22T17:27

в мире

япония

хоккайдо

тиба (город)

россия

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_5392c64f5a970b5d7066e789439f2e39.jpg

ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья."Это выставление напоказ военного присутствия вблизи нашей страны, это демонстративное действие", - приводит слова министра агентство Киодо.Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны сообщил, что силы самообороны отслеживал проход пяти российских военных кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны. Сообщалось, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля класса "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря. Затем 21 июня корабли через Цусимский пролив вышли в Японское море, обогнув таким образом почти полностью всю территорию Японии.Примерно в эти же сроки с 12 июня японские силы самообороны отслеживали и прохождение китайских военных кораблей через Цусимский пролив к северному острову Хоккайдо, а затем вдоль восточного побережья Японии на юг.

https://ria.ru/20220621/protest-1796919180.html

япония

хоккайдо

тиба (город)

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, хоккайдо, тиба (город), россия, китай