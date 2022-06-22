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Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией - РИА Новости, 22.06.2022
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Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией
Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией - РИА Новости, 22.06.2022
Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией
Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:27
2022-06-22T17:27
в мире
япония
хоккайдо
тиба (город)
россия
китай
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья."Это выставление напоказ военного присутствия вблизи нашей страны, это демонстративное действие", - приводит слова министра агентство Киодо.Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны сообщил, что силы самообороны отслеживал проход пяти российских военных кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны. Сообщалось, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля класса "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря. Затем 21 июня корабли через Цусимский пролив вышли в Японское море, обогнув таким образом почти полностью всю территорию Японии.Примерно в эти же сроки с 12 июня японские силы самообороны отслеживали и прохождение китайских военных кораблей через Цусимский пролив к северному острову Хоккайдо, а затем вдоль восточного побережья Японии на юг.
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япония
хоккайдо
тиба (город)
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в мире, япония, хоккайдо, тиба (город), россия, китай
17:27 22.06.2022
 
Япония назвала проход российских и китайских кораблей демонстрацией

В Минобороны Японии назвали проход российских и китайских кораблей демонстрацией силы

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Японии Нобуо Киси назвал "демонстрацией военного присутствия" проход российских и китайских кораблей вдоль своего побережья.
"Это выставление напоказ военного присутствия вблизи нашей страны, это демонстративное действие", - приводит слова министра агентство Киодо.
Объединенный комитет начальников штабов сил самообороны сообщил, что силы самообороны отслеживал проход пяти российских военных кораблей с севера на юго-запад вдоль восточного побережья страны. Сообщалось, что противолодочный корабль "Удалой", три сторожевых корабля класса "Стерегущий" и корабль измерительного комплекса "Маршал Неделин" с 15 июня прошли от восточного побережья Хоккайдо, мимо префектуры Тиба на юго-запад, к префектуре Окинава, и вышли в сторону Восточно-Китайского моря. Затем 21 июня корабли через Цусимский пролив вышли в Японское море, обогнув таким образом почти полностью всю территорию Японии.
Примерно в эти же сроки с 12 июня японские силы самообороны отслеживали и прохождение китайских военных кораблей через Цусимский пролив к северному острову Хоккайдо, а затем вдоль восточного побережья Японии на юг.
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