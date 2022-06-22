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Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса - РИА Новости, 22.06.2022
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Россия остается открыта для прагматического сотрудничества с Японией, если Токио прекратит свою недружественную политику, сообщил посол РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:28
2022-06-22T13:28
2022-06-22T13:28
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россельхозбанк
московский кредитный банк
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михаил галузин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия остается открыта для прагматического сотрудничества с Японией, если Токио прекратит свою недружественную политику, сообщил посол РФ Михаил Галузин."Мы, конечно же, остаемся открытыми и для прагматичного сотрудничества с Японией при том понимании, что эта страна прекратит свою недружественную политику ", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. В апреле этого года Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также был установлен запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, япония, россельхозбанк, московский кредитный банк, украина, михаил галузин
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Посол в Токио: Россия готова сотрудничать с Японией при отказе от недружественного курса