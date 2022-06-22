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Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса - РИА Новости, 22.06.2022
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Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса - РИА Новости, 22.06.2022
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса
Россия остается открыта для прагматического сотрудничества с Японией, если Токио прекратит свою недружественную политику, сообщил посол РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:28
2022-06-22T13:28
в мире
россия
япония
россельхозбанк
московский кредитный банк
украина
михаил галузин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия остается открыта для прагматического сотрудничества с Японией, если Токио прекратит свою недружественную политику, сообщил посол РФ Михаил Галузин."Мы, конечно же, остаемся открытыми и для прагматичного сотрудничества с Японией при том понимании, что эта страна прекратит свою недружественную политику ", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. В апреле этого года Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также был установлен запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из РФ.
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в мире, россия, япония, россельхозбанк, московский кредитный банк, украина, михаил галузин
13:28 22.06.2022
 
Посол в Японии призвал Токио отказаться от недружественного курса

Посол в Токио: Россия готова сотрудничать с Японией при отказе от недружественного курса

© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в ЯпонииПосол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Россия остается открыта для прагматического сотрудничества с Японией, если Токио прекратит свою недружественную политику, сообщил посол РФ Михаил Галузин.
"Мы, конечно же, остаемся открытыми и для прагматичного сотрудничества с Японией при том понимании, что эта страна прекратит свою недружественную политику ", - сказал Галузин в эфире телеканала "Россия 24".
В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. В апреле этого года Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России. С 19 апреля также был установлен запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из РФ.
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В миреРоссияЯпонияРоссельхозбанкМосковский кредитный банкУкраинаМихаил Галузин
 
 
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