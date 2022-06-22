Рейтинг@Mail.ru
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220622/yanao-1797309159.html
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике - РИА Новости, 22.06.2022
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике
Автобусные парки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновляются по плану, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:40
2022-06-22T14:42
дмитрий артюхов
алексей миллер
ямал
новый уренгой
ноябрьск
газпром
глонасс (система навигации)
ямало-ненецкий автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739936059_9:0:791:440_1920x0_80_0_0_413b089e05e02bf656d3edfc44c9cc91.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Автобусные парки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновляются по плану, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона."Продолжается поставка техники в рамках программы обновления автобусного парка, которая реализуется на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Три новых автобуса поступили в Новый Уренгой и один в Ноябрьск", - говорится в сообщении.Автобус, поступивший в Ноябрьск, и один из автобусов в Новом Уренгое работают на экологически чистом газомоторном топливе. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в несколько раз и способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленном на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.Также автопарк Нового Уренгоя пополнился двумя междугородними автобусами. Их запустят на линию Новый Уренгой-Коротчаево.Автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: северным исполнением, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой "Глонасс", терминалами бесконтактной оплаты. Городские автобусы имеют низкий уровень пола и адаптированы для маломобильных граждан и мам с колясками, отмечает пресс-служба.Сейчас транспорт готовят к постановке на учет. После оформления необходимых документов автобусы выйдут на установленные маршруты.В нынешних условиях Ямал сохраняет планы по обновлению подвижного состава автотранспортных предприятий. Всего в этом году городской транспорт автономного округа пополнит 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 12 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, пять - в Новый Уренгой и два - в Ноябрьск. В прошлом году в рамках программы обновления автобусного парка было закуплено 40 автобусов. Они вышли на маршруты в Губкинском, Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2022 губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки, уточняют власти.
https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/yamal-1788124822.html
ямал
новый уренгой
ноябрьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739936059_107:0:694:440_1920x0_80_0_0_5123324905b3d4edbd3800f9b92154cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов, алексей миллер, ямал, новый уренгой, ноябрьск, газпром, глонасс (система навигации)
14:40 22.06.2022 (обновлено: 14:42 22.06.2022)
 
Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике

Автобусные парки в ЯНАО обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике

© Фото : МострансавтоАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Мострансавто
Автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Автобусные парки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновляются по плану, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Продолжается поставка техники в рамках программы обновления автобусного парка, которая реализуется на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Три новых автобуса поступили в Новый Уренгой и один в Ноябрьск", - говорится в сообщении.
Выпечка хлеба - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 15:25Ямало-Ненецкий автономный округ
Первые предприниматели с отдаленных территорий ЯНАО получили льготные займы
Автобус, поступивший в Ноябрьск, и один из автобусов в Новом Уренгое работают на экологически чистом газомоторном топливе. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в несколько раз и способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленном на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.
Также автопарк Нового Уренгоя пополнился двумя междугородними автобусами. Их запустят на линию Новый Уренгой-Коротчаево.
Автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: северным исполнением, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой "Глонасс", терминалами бесконтактной оплаты. Городские автобусы имеют низкий уровень пола и адаптированы для маломобильных граждан и мам с колясками, отмечает пресс-служба.
Сейчас транспорт готовят к постановке на учет. После оформления необходимых документов автобусы выйдут на установленные маршруты.
В нынешних условиях Ямал сохраняет планы по обновлению подвижного состава автотранспортных предприятий. Всего в этом году городской транспорт автономного округа пополнит 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 12 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, пять - в Новый Уренгой и два - в Ноябрьск. В прошлом году в рамках программы обновления автобусного парка было закуплено 40 автобусов. Они вышли на маршруты в Губкинском, Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.
17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2022 губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.
Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки, уточняют власти.
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 14:34В России
Арт-объект, воспевающий недра Ямала, установят в Ноябрьске
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховАлексей МиллерЯмалНовый УренгойНоябрьскГазпромГЛОНАСС (система навигации)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала