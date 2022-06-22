https://ria.ru/20220622/yanao-1797309159.html

Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике

Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике - РИА Новости, 22.06.2022

Автобусы на Ямале обновляются по плану, несмотря на сложности в экономике

Автобусные парки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновляются по плану, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:40

2022-06-22T14:40

2022-06-22T14:42

дмитрий артюхов

алексей миллер

ямал

новый уренгой

ноябрьск

газпром

глонасс (система навигации)

ямало-ненецкий автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Автобусные парки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) обновляются по плану, несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщает пресс-служба губернатора региона."Продолжается поставка техники в рамках программы обновления автобусного парка, которая реализуется на Ямале по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Три новых автобуса поступили в Новый Уренгой и один в Ноябрьск", - говорится в сообщении.Автобус, поступивший в Ноябрьск, и один из автобусов в Новом Уренгое работают на экологически чистом газомоторном топливе. Перевод общественного транспорта на экологичный вид топлива позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу в несколько раз и способствует решению задач нацпроекта "Экология" и отвечает целям Года экологии, объявленном на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым.Также автопарк Нового Уренгоя пополнился двумя междугородними автобусами. Их запустят на линию Новый Уренгой-Коротчаево.Автобусы оснащены необходимым оборудованием и дополнительными опциями: северным исполнением, видеонаблюдением, электронным табло "бегущая строка", системой "Глонасс", терминалами бесконтактной оплаты. Городские автобусы имеют низкий уровень пола и адаптированы для маломобильных граждан и мам с колясками, отмечает пресс-служба.Сейчас транспорт готовят к постановке на учет. После оформления необходимых документов автобусы выйдут на установленные маршруты.В нынешних условиях Ямал сохраняет планы по обновлению подвижного состава автотранспортных предприятий. Всего в этом году городской транспорт автономного округа пополнит 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе. Уже поставлено 12 автобусов, из них два для Надымского района, три - в Пуровский, пять - в Новый Уренгой и два - в Ноябрьск. В прошлом году в рамках программы обновления автобусного парка было закуплено 40 автобусов. Они вышли на маршруты в Губкинском, Ноябрьске, Салехарде и Новом Уренгое.17 июня на площадке Петербургского международного экономического форума-2022 губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.Соглашение предусматривает развитие регионального парка транспорта и техники на природном газе и инфраструктуры для его заправки, уточняют власти.

https://ria.ru/20220410/yanao-1782775805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/yamal-1788124822.html

ямал

новый уренгой

ноябрьск

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дмитрий артюхов, алексей миллер, ямал, новый уренгой, ноябрьск, газпром, глонасс (система навигации)