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Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/vrachi-1797194253.html
Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс
Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс - РИА Новости, 22.06.2022
Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс
Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T05:34
2022-06-22T05:34
специальная военная операция на украине
общество
александр бурков
омская область
донбасс
луганск
единая россия
вооруженные силы украины
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ОМСК, 22 июн — РИА Новости. Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.Командировка омских врачей — их инициатива, поддержанная губернатором Омской области Александром Бурковым. Регион уже направил на Украину более 110 тонн гуманитарных грузов.В региональное отделение "Единой России" поступило 14 обращений от медиков с просьбой отправить их в Луганск, Донецк, Мариуполь."В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи на передовой — сражаются за мир без нацизма в Донбассе. В этом непростом деле бесценна помощь медиков — они помогают раненым солдатам и оказывают медицинскую помощь мирным жителям, которые становятся невинными жертвами бесконечных артобстрелов ВСУ. Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во главе с одним из лучших врачей — Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сделают все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в центре боевых действий", — отметил губернатор Омской области.
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общество, александр бурков, омская область, донбасс, луганск, единая россия, вооруженные силы украины, вадим бережной, в мире
05:34 22.06.2022
 
Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс

Руководитель омского отделения "Единой России" Бережной отправился с врачами в Донбасс

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБрошенная машина в Ворошиловском районе Донецка
Брошенная машина в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Брошенная машина в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
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ОМСК, 22 июн — РИА Новости. Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Командировка омских врачей — их инициатива, поддержанная губернатором Омской области Александром Бурковым. Регион уже направил на Украину более 110 тонн гуманитарных грузов.

"Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков, Дмитрий Маркелов и Вадим Бережной — высококлассные практикующие хирурги и опытные руководители в сфере организации медицинской помощи. Их задача не только поработать вместе с донецкими и луганскими коллегами в операционных, но и организовать их доставку в Омск, оказать высокотехнологичную помощь наиболее сложным пациентам с последствиями ранений на базе действующего в регионе специализированного Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области", — пояснили корреспонденту в пресс-службе.

В региональное отделение "Единой России" поступило 14 обращений от медиков с просьбой отправить их в Луганск, Донецк, Мариуполь.
"В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи на передовой — сражаются за мир без нацизма в Донбассе. В этом непростом деле бесценна помощь медиков — они помогают раненым солдатам и оказывают медицинскую помощь мирным жителям, которые становятся невинными жертвами бесконечных артобстрелов ВСУ. Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во главе с одним из лучших врачей — Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сделают все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в центре боевых действий", — отметил губернатор Омской области.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр БурковОмская областьДонбассЛуганскЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныВадим БережнойВ мире
 
 
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