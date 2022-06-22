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Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс

Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс - РИА Новости, 22.06.2022

Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс

Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T05:34

2022-06-22T05:34

2022-06-22T05:34

специальная военная операция на украине

общество

александр бурков

омская область

донбасс

луганск

единая россия

вооруженные силы украины

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ОМСК, 22 июн — РИА Новости. Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.Командировка омских врачей — их инициатива, поддержанная губернатором Омской области Александром Бурковым. Регион уже направил на Украину более 110 тонн гуманитарных грузов.В региональное отделение "Единой России" поступило 14 обращений от медиков с просьбой отправить их в Луганск, Донецк, Мариуполь."В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи на передовой — сражаются за мир без нацизма в Донбассе. В этом непростом деле бесценна помощь медиков — они помогают раненым солдатам и оказывают медицинскую помощь мирным жителям, которые становятся невинными жертвами бесконечных артобстрелов ВСУ. Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во главе с одним из лучших врачей — Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сделают все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в центре боевых действий", — отметил губернатор Омской области.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797167529.html

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