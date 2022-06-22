Руководитель омского отделения "Единой России" поехал с врачами в Донбасс
Руководитель омского отделения "Единой России" Бережной отправился с врачами в Донбасс
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБрошенная машина в Ворошиловском районе Донецка
Брошенная машина в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
ОМСК, 22 июн — РИА Новости. Бригада омских хирургов и травматологов под руководством секретаря регионального отделения "Единой России" Вадима Бережного отправилась в Луганск, сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Командировка омских врачей — их инициатива, поддержанная губернатором Омской области Александром Бурковым. Регион уже направил на Украину более 110 тонн гуманитарных грузов.
"Андрей Лифанов, Сергей Лысенко, Илья Зятьков, Дмитрий Маркелов и Вадим Бережной — высококлассные практикующие хирурги и опытные руководители в сфере организации медицинской помощи. Их задача — не только поработать вместе с донецкими и луганскими коллегами в операционных, но и организовать их доставку в Омск, оказать высокотехнологичную помощь наиболее сложным пациентам с последствиями ранений на базе действующего в регионе специализированного Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области", — пояснили корреспонденту в пресс-службе.
В региональное отделение "Единой России" поступило 14 обращений от медиков с просьбой отправить их в Луганск, Донецк, Мариуполь.
"В настоящее время наши военнослужащие выполняют задачи на передовой — сражаются за мир без нацизма в Донбассе. В этом непростом деле бесценна помощь медиков — они помогают раненым солдатам и оказывают медицинскую помощь мирным жителям, которые становятся невинными жертвами бесконечных артобстрелов ВСУ. Мы отправляем на подмогу нашу команду профессионалов во главе с одним из лучших врачей — Вадимом Григорьевичем Бережным. Они сделают все возможное, чтобы помочь людям, оказавшимся по вине киевского режима в центре боевых действий", — отметил губернатор Омской области.