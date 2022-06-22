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Российские войска за сутки уничтожили 620 националистов - РИА Новости, 22.06.2022
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Российские войска за сутки уничтожили 620 националистов
Российские войска за сутки уничтожили 620 националистов - РИА Новости, 22.06.2022
Российские войска за сутки уничтожили 620 националистов
РИА Новости РИА Новости, 22.06.2022
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РИА НовостиМО РФ: ЗА СУТКИ УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 620 УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, 24 ТАНКА И ДРУГИХ БОЕВЫХ БРОНЕМАШИН ПРОТИВНИКА
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Российские войска за сутки уничтожили 620 националистов

Минобороны: российские войска за сутки уничтожили 620 боевиков

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Украинские войска - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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МО РФ: ЗА СУТКИ УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ 620 УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ, 24 ТАНКА И ДРУГИХ БОЕВЫХ БРОНЕМАШИН ПРОТИВНИКА
 
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