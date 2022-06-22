1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России

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В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.