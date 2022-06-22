https://ria.ru/20220622/vov-1797222639.html
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России - РИА Новости, 22.06.2022
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
2022-06-22T10:44
2022-06-22T10:44
2022-06-22T10:44
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797219014_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4da8c78158b7be97dc459d85606dd92e.jpg
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797219014_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_037149a83bdbcd6dffdf5c6e0d04a84c.jpg
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
2022-06-22T10:44
true
PT1M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби, ссср
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
2022-06-22T10:44
true
PT1M26S
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.