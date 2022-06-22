Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией - РИА Новости, 22.06.2022
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией
Референдума или решения на уровне законодательных органов регионов одной страны достаточно для воссоединения с другим государством, согласно мировой практике,... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:20
2022-06-22T06:35
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
в мире
республика крым
георгий мурадов
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_27d1b4a9e9ea3488dfb9e85e447bb3a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Референдума или решения на уровне законодательных органов регионов одной страны достаточно для воссоединения с другим государством, согласно мировой практике, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий МурадовПо его словам, освобожденные территории должны пройти свой путь воссоединения с Россией, как это некогда сделал Крым."Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", — заключил постпред.Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220621/krym-1796931309.html
https://ria.ru/20220622/granitsy-1797195333.html
россия
украина
херсонская область
республика крым
запорожская область
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301521_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1d8ca21fdf678395b2c5d4566633ea30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, херсонская область , в мире, республика крым, георгий мурадов, запорожская область, симферополь
06:20 22.06.2022 (обновлено: 06:35 22.06.2022)
 
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией

Постпред Крыма Мурадов: регионы Украины могут воссоединиться с Россией через референдум

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Референдума или решения на уровне законодательных органов регионов одной страны достаточно для воссоединения с другим государством, согласно мировой практике, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

"Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с Российской Федерацией. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют", — отметил Мурадов.

По его словам, освобожденные территории должны пройти свой путь воссоединения с Россией, как это некогда сделал Крым.
"Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", — заключил постпред.
Вид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 09:32В России
В Крыму рассказали о проектах интеграции с южными регионами Украины
Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
06:10Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьВ миреРеспублика КрымГеоргий МурадовЗапорожская областьСимферополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала