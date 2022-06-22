06:20 22.06.2022 (обновлено: 06:35 22.06.2022)
В Крыму назвали способы воссоединения регионов Украины с Россией
Постпред Крыма Мурадов: регионы Украины могут воссоединиться с Россией через референдум
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Референдума или решения на уровне законодательных органов регионов одной страны достаточно для воссоединения с другим государством, согласно мировой практике, заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов
"Есть разные способы воссоединения освобожденных регионов с Российской Федерацией. Это может быть референдум как высшая форма волеизъявления людей или же решение на уровне законодательных органов власти данных территорий, и такие практики в международных делах существуют", — отметил Мурадов.
По его словам, освобожденные территории должны пройти свой путь воссоединения с Россией, как это некогда сделал Крым.
"Освобожденные регионы уже начали путь интеграции в Россию, в том числе через активное получение местным населением российских паспортов", — заключил постпред.
Во время спецоперации вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.