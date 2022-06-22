https://ria.ru/20220622/venediktov-1797360474.html
Венедиктов* рассчитывает возобновить работу радио на базе ЗАО "Эхо Москвы"
Венедиктов* рассчитывает возобновить работу радио на базе ЗАО "Эхо Москвы" - РИА Новости, 22.06.2022
Венедиктов* рассчитывает возобновить работу радио на базе ЗАО "Эхо Москвы"
Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радиостанции на базе закрытого акционерного общества (ЗАО) РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:40
2022-06-22T16:40
2022-06-22T16:40
иноагенты
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
алексей венедиктов (журналист)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радиостанции на базе закрытого акционерного общества (ЗАО) "Эхо Москвы", но все будет зависеть от решения суда по срокам.Ранее в Telegram-каналах появилось высказывание Венедиктова* о том, что история "Эха Москвы" еще не закончилась. Сам экс-главред объяснил РИА Новости, что речь идет о судебных процессах. По его словам, ЗАО "Эхо Москвы" не ликвидировано, миноритариями это решение было заблокировано."Я на это рассчитываю", - ответил Венедиктов* на вопрос, планирует ли он возобновить работу радиостанции на базе ЗАО.Говоря о том, когда радиостанция теоретически может снова начать работу, он отметил, что все зависит от решения суда."Зависит от решения суда по срокам. В ЗАО до сих пор гендиректор Екатерина Павлова, я - избранный главный редактор", - сказал Венедиктов*, отвечая на вопрос о руководящем составе компании.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20220620/inoagenty-1796868322.html
https://ria.ru/20220621/inoagenty-1796954009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иноагенты, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), алексей венедиктов (журналист), эхо москвы (радиостанция), россия, журналистика, общество
Венедиктов* рассчитывает возобновить работу радио на базе ЗАО "Эхо Москвы"
Экс-главред "Эха Москвы" Венедиктов заявил, что рассчитывает возобновить радио на базе ЗАО
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов* сообщил РИА Новости, что рассчитывает возобновить работу радиостанции на базе закрытого акционерного общества (ЗАО) "Эхо Москвы", но все будет зависеть от решения суда по срокам.
Ранее в Telegram-каналах появилось высказывание Венедиктова* о том, что история "Эха Москвы" еще не закончилась. Сам экс-главред объяснил РИА Новости, что речь идет о судебных процессах. По его словам, ЗАО "Эхо Москвы" не ликвидировано, миноритариями это решение было заблокировано.
"Я на это рассчитываю", - ответил Венедиктов* на вопрос, планирует ли он возобновить работу радиостанции на базе ЗАО.
Говоря о том, когда радиостанция теоретически может снова начать работу, он отметил, что все зависит от решения суда.
"Зависит от решения суда по срокам. В ЗАО до сих пор гендиректор Екатерина Павлова, я - избранный главный редактор", - сказал Венедиктов*, отвечая на вопрос о руководящем составе компании.
Роскомнадзор
1 марта ограничил доступ к ресурсам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине
. Спустя два дня совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиостанции, 4 марта был отключен сайт и удалены все корпоративные аккаунты соцсетей.
* СМИ, выполняющее функции иноагента