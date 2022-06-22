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В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар
В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар - РИА Новости, 22.06.2022
В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар
Двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов привлечены к тушению лесных пожаров в районе курортного города Мармарис на юге Турции, сообщает Anadolu. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:39
2022-06-22T10:39
туризм
туризм
мармарис
мугла (провинция)
новости - туризм
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АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов привлечены к тушению лесных пожаров в районе курортного города Мармарис на юге Турции, сообщает Anadolu.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, около 1600 специалистов борются с огнем, вспыхнувшим в вечерние часы в Амазонском заливе в районе Муглы.Для тушения применяются 363 спецавтомобиля и 39 единиц строительной техники.Ранее региональное управление лесного хозяйства информировало, что крупный пожар вспыхнул в Мармарисе. Из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.
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туризм, мармарис, мугла (провинция), новости - туризм, турция
10:39 22.06.2022
 
В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар

В Турции самолеты и вертолеты тушат пожар близ туристического курорта Мармарис

© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
Территория отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов привлечены к тушению лесных пожаров в районе курортного города Мармарис на юге Турции, сообщает Anadolu.
По данным министерства сельского и лесного хозяйства, около 1600 специалистов борются с огнем, вспыхнувшим в вечерние часы в Амазонском заливе в районе Муглы.
Для тушения применяются 363 спецавтомобиля и 39 единиц строительной техники.
Ранее региональное управление лесного хозяйства информировало, что крупный пожар вспыхнул в Мармарисе. Из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.
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