https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797215413.html

В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар

В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар - РИА Новости, 22.06.2022

В Турции близ курортного города Мармарис тушат крупный лесной пожар

Двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов привлечены к тушению лесных пожаров в районе курортного города Мармарис на юге Турции, сообщает Anadolu. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:39

2022-06-22T10:39

2022-06-22T10:39

туризм

туризм

мармарис

мугла (провинция)

новости - туризм

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752113939_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_06014d9b678e5cad5b00a80ee2be860f.jpg

АНКАРА, 22 июн — РИА Новости. Двадцать вертолетов и четырнадцать самолетов привлечены к тушению лесных пожаров в районе курортного города Мармарис на юге Турции, сообщает Anadolu.По данным министерства сельского и лесного хозяйства, около 1600 специалистов борются с огнем, вспыхнувшим в вечерние часы в Амазонском заливе в районе Муглы.Для тушения применяются 363 спецавтомобиля и 39 единиц строительной техники.Ранее региональное управление лесного хозяйства информировало, что крупный пожар вспыхнул в Мармарисе. Из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться.

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

мармарис

мугла (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, мармарис, мугла (провинция), новости - туризм, турция