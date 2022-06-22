https://ria.ru/20220622/turizm-1797434948.html

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о винном туризме

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о винном туризме - РИА Новости, 22.06.2022

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о винном туризме

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, законодательно закрепляющий возможность предоставления услуг винного туризма, следует из базы данных нижней... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T21:57

2022-06-22T21:57

2022-06-22T21:57

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, законодательно закрепляющий возможность предоставления услуг винного туризма, следует из базы данных нижней палаты парламента.Под винным туризмом понимается одно из направлений сельского туризма, предусматривающее посещение виноградарских и винодельческих хозяйств, в целях отдыха, ознакомления с их деятельностью или участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.Винодельческие хозяйства смогут осуществлять на используемых ими земельных участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, деятельность по оказанию услуг в сфере винного туризма в соответствии с требованиями, которые установит правительство РФ. Эти хозяйства будут вправе возводить на таких участках капитальные и некапитальные строения, а также реализовывать винодельческую продукцию.При этом размещение некапитальных строений допускается лишь без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка. Общая площадь объектов винного туризма (как капитальных, так и не капитальных) на участке не должна превышать 1,5 тысячи квадратных метров, а количество надземных этажей быть не более двух.Услуги винного туризма смогут оказывать только винодельческие хозяйства, то есть те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции. "Данные ограничения направлены на недопущение на этот рынок недобросовестных предпринимателей, которые под видом "винного туризма" будут вести деятельность по размещение отдыхающих и организации из досуга", - поясняют разработчики.

https://ria.ru/20220614/deputat-1795286900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф