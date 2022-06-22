https://ria.ru/20220622/tserkov-1797351988.html
Нарышкин: польские епископы намерены поглотить Львовскую архиепископию
Нарышкин: польские епископы намерены поглотить Львовскую архиепископию - РИА Новости, 22.06.2022
Нарышкин: польские епископы намерены поглотить Львовскую архиепископию
Конференция польских епископов всерьез обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине, заявил в среду директор... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:22
2022-06-22T16:22
2022-06-22T16:24
польша
варшава
ватикан
римско-католическая церковь
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
религия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Конференция польских епископов всерьез обсуждает вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине, заявил в среду директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин."Как стало известно, в Конференции польских епископов - центральном органе управления католической церкви в Польше - всерьез обсуждается вопрос о поглощении Львовской архиепископии Римско-католической церкви на Украине", - приводит слова Нарышкина пресс-бюро СВР.Глава службы рассказал, что для этого предлагается "отредактировать" положения конкордата, заключенного между Варшавой и Ватиканом в 1993 году и ратифицированного сеймом в 1998 году. В частности, ожидается внесение поправок в шестую статью этого договора, что снимет запрет на деятельность польских католиков за пределами Польши."Львовскому архиепископу в свою очередь намечено предоставить место в Конференции польских епископов", - рассказал Нарышкин.
https://ria.ru/20220528/tserkov-1791410982.html
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польша, варшава, ватикан, римско-католическая церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
16:22 22.06.2022 (обновлено: 16:24 22.06.2022)
Нарышкин: польские епископы намерены поглотить Львовскую архиепископию
Нарышкин: польские епископы намерены поглотить католическую церковь на Украине