Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации
Пушилин: в ДНР хотят допустить на трибунал международные организации и иностранные СМИ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти ДНР собираются допустить на трибунал над военными преступниками международные организации, которые хотели бы представлять обвиняемых, а также иностранных журналистов, заявил глава республики Денис Пушилин.
"В нашем понимании мы должны привлечь не только иностранных журналистов, им будет представлена возможность присутствовать на трибунале. Будет еще возможность защищать различные общественные международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить… чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые совершались", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE"
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодекса РФ, ДНР, добавила Шишкина.