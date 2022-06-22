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Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации - РИА Новости, 22.06.2022
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Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации
Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации - РИА Новости, 22.06.2022
Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации
Власти ДНР собираются допустить на трибунал над военными преступниками международные организации, которые хотели бы представлять обвиняемых, а также иностранных РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:51
2022-06-22T10:51
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
дарья морозова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти ДНР собираются допустить на трибунал над военными преступниками международные организации, которые хотели бы представлять обвиняемых, а также иностранных журналистов, заявил глава республики Денис Пушилин."В нашем понимании мы должны привлечь не только иностранных журналистов, им будет представлена возможность присутствовать на трибунале. Будет еще возможность защищать различные общественные международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить… чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые совершались", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE"Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодекса РФ, ДНР, добавила Шишкина.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, дарья морозова
10:51 22.06.2022
 
Власти ДНР хотят допустить на трибунал международные организации

Пушилин: в ДНР хотят допустить на трибунал международные организации и иностранные СМИ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти ДНР собираются допустить на трибунал над военными преступниками международные организации, которые хотели бы представлять обвиняемых, а также иностранных журналистов, заявил глава республики Денис Пушилин.
"В нашем понимании мы должны привлечь не только иностранных журналистов, им будет представлена возможность присутствовать на трибунале. Будет еще возможность защищать различные общественные международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить… чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в тех чудовищных преступлениях, которые совершались", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев. LIVE"
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:22
Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй мировой войны. Устав международного трибунала над военными преступниками разрабатывается в соответствии со всеми нормами международного права и с учетом уголовного и уголовно-процессуального кодекса РФ, ДНР, добавила Шишкина.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинДарья Морозова
 
 
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