https://ria.ru/20220622/tikkurila-1797417739.html

Финская Tikkurila решила покинуть российский рынок

Финская Tikkurila решила покинуть российский рынок - РИА Новости, 22.06.2022

Финская Tikkurila решила покинуть российский рынок

Финский производитель лакокрасочной продукции, имеющий три производственные площадки в России, решил покинуть российский рынок, следует из пресс-релиза... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:05

2022-06-22T20:05

2022-06-22T22:54

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россия

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ХЕЛЬСИНКИ, 22 июн — РИА Новости. Финский производитель лакокрасочной продукции, имеющий три производственные площадки в России, решил покинуть российский рынок, следует из пресс-релиза организации.В сообщении компании говорится, что она продавала минимальное количество товаров с начала конфликта на Украине, достаточное, чтобы платить зарплату работникам. Компания также не продавала продукцию, например, российским государственным предприятиям или авиационной промышленности."Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", - сообщает компания.Tikkurila уточняет, что если в 2022 году её деятельность в России принесет прибыль, то они передадут ее некоммерческим организациям, занимающимся гуманитарной деятельностью.Tikkurila – ведущая компания в Северной и Восточной Европе по производству красок, с оборотом в 2021 году в 561,5 миллиона евро. Tikkurila – лидер на рынке декоративных красок. В России в 2021 году доля компании в этом сегменте составляла 18,5%. 77% всех производимых красок – это краски на водной основе.Предприятия Tikkurila расположены в 11 странах, продукция компании продается в более чем 40 странах мира. С июня 2021 года вошла в американский холдинг PPG Industries, Inc.В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, 10 складами и логистическими центрами. По данным на конец 2021 года в компании работает около 2,7 тысячи человек, около 1 тысячи из них трудятся в России.

https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, финляндия, в мире, восточная европа