https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html
Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой
Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой - РИА Новости, 22.06.2022
Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о поджоге из-за пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:53
2022-06-22T12:53
2022-06-22T13:10
культура
новости культуры
валентина терешкова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о поджоге из-за пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщила прокуратура региона.Она подтвердила сведения институции о том, что пожар был оперативно потушен, основное здание музея не повреждено и пострадавших нет."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности; при наличии оснований – приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования... Кроме того, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)", — говорится в сообщении.На место происшествия выехал Тутаевский межрайонный прокурор Антон Павлов.Ранее о возгорании сообщил Ярославский музей-заповедник.
https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797252114.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, валентина терешкова, ярославская область, музеи
12:53 22.06.2022 (обновлено: 13:10 22.06.2022)
Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой
Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой, в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о поджоге из-за пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщила прокуратура региона.
Она подтвердила сведения институции о том, что пожар был оперативно потушен, основное здание музея не повреждено и пострадавших нет.
"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности; при наличии оснований – приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования... Кроме того, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал Тутаевский межрайонный прокурор Антон Павлов.
Ранее о возгорании сообщил Ярославский музей-заповедник.