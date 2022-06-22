https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html

Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой

Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой - РИА Новости, 22.06.2022

Поджог мог стать причиной пожара в музее, посвященном Терешковой

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о поджоге из-за пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:53

2022-06-22T12:53

2022-06-22T13:10

культура

новости культуры

валентина терешкова

ярославская область

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248130_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_db7b9d7f14bf4f287ba92c8ec8b45daf.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела о поджоге из-за пожара в музее "Космос" в Ярославской области, в деревянной избе – копии дома, где когда-то жила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, сообщила прокуратура региона.Она подтвердила сведения институции о том, что пожар был оперативно потушен, основное здание музея не повреждено и пострадавших нет."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности; при наличии оснований – приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования... Кроме того, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка в порядке статей 144-145 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)", — говорится в сообщении.На место происшествия выехал Тутаевский межрайонный прокурор Антон Павлов.Ранее о возгорании сообщил Ярославский музей-заповедник.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797252114.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, валентина терешкова, ярославская область, музеи