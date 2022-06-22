https://ria.ru/20220622/sukhovokobylin-1797298593.html

Сухово-Кобылин. Творчество на основе преступления

Сухово-Кобылин. Творчество на основе преступления - РИА Новости, 22.06.2022

Сухово-Кобылин. Творчество на основе преступления

Он начинает комедией о торжестве мошенника в русском обществе. Острый язвительный язык пьесы вызывает шок у цензуры и публики, но все оканчивается бурными аплодисментами покоренных театралов. В дальнейшем он анализирует человеческие пороки. Заканчивает драмой "Смерть Тарелкина", где раскрывается метафизика преступления.

2022-06-22T14:00

2022-06-22T14:00

2022-06-22T14:18

подкаст "заговор классиков"

подкаст

литература

история

виктор ерофеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797296904_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_3b1ccd122e42ba4ca6ba39447a347f7e.jpg

Сухово-Кобылин. Творчество на основе преступления Он начинает комедией о торжестве мошенника в русском обществе. Острый язвительный язык пьесы вызывает шок у цензуры и публики, но все оканчивается бурными аплодисментами покоренных театралов. В дальнейшем он анализирует человеческие пороки. Заканчивает драмой "Смерть Тарелкина", где раскрывается метафизика преступления. audio/mpeg

Сухово-Кобылин. Творчество на основе преступления Он начинает комедией о торжестве мошенника в русском обществе. Острый язвительный язык пьесы вызывает шок у цензуры и публики, но все оканчивается бурными аплодисментами покоренных театралов. В дальнейшем он анализирует человеческие пороки. Заканчивает драмой "Смерть Тарелкина", где раскрывается метафизика преступления. audio/mpeg

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Виктор Ерофеев, Анна КочароваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж: Александр ФедоровСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, литература, история, виктор ерофеев, аудио