https://ria.ru/20220622/stskk-1797416723.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 22.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:00

2022-06-22T20:00

2022-06-22T20:01

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, стирол