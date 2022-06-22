20:00 22.06.2022 (обновлено: 20:01 22.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватую
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Горловку и Ясиноватую, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.25 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров... 19.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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